Medvedev avertizează: Expirarea tratatului New START poate destabiliza securitatea nucleară globală

Potrivit acestuia, lumea s-ar putea confrunta, pentru prima dată de la începutul anilor 1970, cu o situație în care cele mai mari puteri nucleare nu mai au nicio limită formală privind arsenalele lor strategice.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției Reuters, agenției ruse TASS și bloggerului militar WarGonzo, la reședința sa din afara Moscovei. Medvedev a subliniat că, deși expirarea tratatului New START nu înseamnă automat declanșarea unui conflict nuclear, aceasta ar trebui să alarmeze toate statele lumii.

Medvedev avertizează asupra rolului esențial al tratatului New START

În opinia oficialului rus, tratatele de control al armamentului joacă un rol esențial nu doar în limitarea numărului de focoase nucleare, ci și în menținerea unui cadru de verificare reciprocă. Aceste mecanisme permit statelor să își evalueze intențiile și să reducă riscurile de neîncredere sau escaladare necontrolată.

Medvedev a afirmat că dispariția unui astfel de cadru juridic ar submina stabilitatea strategică globală și ar elimina un element cheie de transparență între marile puteri nucleare.

El a atras atenția că lipsa regulilor și a instrumentelor de monitorizare ar putea amplifica tensiunile geopolitice existente.

Controlul armamentului este vital pentru securitatea globală

Tratatul New START, semnat de Statele Unite și Rusia, reprezintă ultimul acord major de control al armamentului nuclear dintre cele două țări. Acesta limitează numărul de focoase nucleare strategice și include mecanisme de inspecție menite să prevină abuzurile și interpretările greșite.

Potrivit lui Medvedev, renunțarea la aceste acorduri ar putea crea un precedent periculos, în care competiția nucleară ar reveni la niveluri comparabile cu cele din perioada Războiului Rece.

Oficialul rus a insistat că menținerea dialogului și a instrumentelor de control este esențială pentru evitarea unor riscuri majore la nivel global.