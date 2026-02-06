Inspectorii sub acoperire descoperă că puburile australiene servesc bere sub măsură

Guvernul australian a trimis, în luna octombrie, așa-numiți „clienți misterioși” în 436 de localuri autorizate din întreaga țară, pentru a verifica dacă paharele sunt umplute corespunzător. Potrivit unui raport preliminar publicat de Institutul Național de Măsurare, citat vineri de AFP, 32% dintre băuturile verificate nu respectau cantitatea standard.

Autoritatea de reglementare a emis 130 de notificări de neconformitate. Se menționează drept probleme frecvente instrumente de măsurare inexacte, pahare neaprobate și pierderi în timpul turnării, ceea ce duce la porții mai mici decât cele plătite de clienți.

Deși consumul de bere în Australia a scăzut constant în ultimele cinci decenii, respectiva băutură rămâne o parte importantă a culturii locale.

Datele oficiale arată că, în anul financiar 2019–2020, australienii au consumat în medie aproximativ 82 de litri de bere pe cap de locuitor.

Reprezentanții industriei ospitalității au reacționat afirmând că depun eforturi pentru a respecta standardele.

Asociația Hotelierilor Australieni a transmis că problemele pot apărea uneori din cauza echipamentelor de măsurare incorecte sau a aglomerației din baruri. Dar, a subliniat că lucrează cu membrii săi pentru a se asigura că toți clienții primesc exact ceea ce plătesc.