Spania pregătește restricții pe rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani

Spania va bloca accesul la rețelele de socializare pentru minorii sub 16 ani, relatează Reuters.

Platformele vor avea obligația de a introduce sisteme de verificare a vârstei. Anunțul a fost făcut marți de prim-ministrul Pedro Sanchez, care a prezentat mai multe măsuri pentru platforme.

Guvernul de coaliție condus de Sanchez a afirmat că există riscul răspândirii discursului instigator la ură, a conținutului pornografic și a dezinformării din mediul online.

Autoritățile spaniole consideră că aceste probleme afectează negativ copiii și adolescenții.

Într-un discurs susținut la Summitul Mondial al Guvernelor din Dubai, Sanchez a declarat: „Copiii noștri sunt expuși unui spațiu în care nu au fost niciodată meniți să navigheze singuri. Nu vom mai accepta asta”.