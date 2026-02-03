Spania pregătește restricții pe rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani

„Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”, a adăugat premierul spaniol.
Australia a devenit în luna decembrie prima țară care a impus o astfel de interdicție pentru copiii sub 16 ani. Decizia a stârnit curiozitatea mai multe state, inclusiv Marea Britanie și Franța, care analizează măsuri bazate pe criteriul de vârstă.
Pedro Sanchez a mai anunțat că, săptămâna viitoare, guvernul din Spania va prezenta un nou proiect de lege.
Acesta va permite tragerea la răspundere a directorilor platformelor de socializare pentru conținut ilegal și instigator la ură. Proiectul prevede și sancțiuni pentru promovarea conținutului ilegal.
În același timp, procurorii vor analiza posibile încălcări ale legii legate de platforme precum Grok, TikTok și Instagram, asociate cu companiile lui Elon Musk.