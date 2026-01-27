UE accelerează proiectul IRIS2, alternativa europeană la Starlink. Primele servicii, din 2029

Lansarea ar marca o accelerare a eforturilor blocului comunitar în industria spațială, a spus marți de comisarul european pentru apărare și spațiu.

IRIS2 reprezintă răspunsul UE la Starlink, rețeaua dezvoltată de Elon Musk, și la alte rețele de internet aflate în expansiune rapidă.

Proiectul va include o infrastructură criptată destinată guvernelor și agențiilor publice din UE, dar va oferi și acces la internet de mare viteză pentru cetățenii europeni, scrie Reuters.

Eforturile Europei accelerate de invazia Rusiei în Ucraina

Invazia Rusiei în Ucraina și tensiunile politice cu Statele Unite au accelerat eforturile Europei de a-și proteja activele sensibile, precum sateliții, care sunt tot mai strâns legate de domeniul apărării.

„Europa are nevoie de propriul său cloud militar suveran”, a declarat comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, în marja Conferinței Europene pentru Spațiu.

Inițial, IRIS2 era programat să devină operațional în 2030, însă Kubilius a precizat că unele servicii destinate guvernelor ar putea fi lansate cu un an mai devreme.

Deși IRIS2 este încă la câțiva ani distanță, Uniunea Europeană a lansat săptămâna trecută programul GOVSATCOM, care conectează opt sateliți din cinci state membre pentru a furniza servicii inițiale de comunicații guvernelor și forțelor armate din toate cele 27 de state ale UE.

„Ar trebui să ne mișcăm mai repede”

Potrivit lui Kubilius, acest lucru înseamnă că Europa nu va rămâne fără servicii de acest tip în următorii trei ani.

Totuși, el a subliniat necesitatea accelerării proiectelor: „Având în vedere toate elementele geopolitice, ar trebui să ne mișcăm mai repede. Suntem destul de dependenți de serviciile americane”.

Recuperarea decalajelor în domenii precum avertizarea timpurie privind lansările de rachete și capacitățile de lansare a sateliților rămâne o provocare, a mai spus comisarul, menționând că ritmul lansărilor de sateliți ale UE este mult în urma celui al SpaceX, compania lui Elon Musk.

La nivel național, unele inițiative au fost deja demarate. Germania a alocat 35 de miliarde de euro pentru apărarea spațială și a lansat, împreună cu Franța, un proiect pentru dezvoltarea unui sistem de avertizare timpurie împotriva rachetelor, bazat pe sateliți, denumit „Odin’s Eye”, care ar urma să fie operațional la începutul anilor 2030.