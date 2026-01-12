Starlink, alternativă la internetul blocat în Iran. Poate funcționa independent de rețelele statului

Președintele SUA a spus duminică, la Washington, că intenționează să vorbească cu miliardarul Elon Musk despre posibilitatea restabilirii accesului la internet în Iran. Începând de joi, autoritățile iraniene au restricționat serviciile online, limitând drastic comunicarea populației cu exteriorul, în timp ce protestele anti-guvernamentale continuă în mai multe zone ale țării.

Potrivit Reuters, întrebat dacă ar lua în calcul implicarea companiei SpaceX, Trump le-a spus jurnaliștilor: „Este foarte bun la astfel de lucruri, are o companie foarte bună”.

Ce rol ar putea avea Starlink în Iran

Starlink nu este disponibil oficial în Iran. Bazat pe o rețea de sateliți aflați pe orbită joasă, serviciul de internet operat de SpaceX poate funcționa însă independent de rețelele controlate de stat. Din acest motiv, este văzut ca o posibilă alternativă în țările unde accesul la internet este restricționat.

În Iran, Starlink este introdus prin terminale aduse ilegal în țară. Accesul la astfel de conexiuni este posibil doar în mod limitat și neoficial, fiind folosit de activiști și jurnaliști pentru a ocoli restricțiile impuse de autorități asupra internetului. Practica a devenit cunoscută în timpul protestelor din 2022, declanșate de moartea unei tinere aflate în custodia poliției morale, care au evoluat rapid într-o mișcare de contestare a regimului.

Lecțiile din Ucraina

Sistemul a fost folosit în mai multe zone de conflict și criză, inclusiv în Ucraina, unde a asigurat acces esențial la internet după invazia Rusiei. Experiența din Ucraina a arătat însă și limitele serviciului, după ce Elon Musk a fost criticat pentru restrângerea accesului Starlink în timpul unor operațiuni militare, invocând riscuri de escaladare.