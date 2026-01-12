Prima pagină » Știri externe » Trump spune că Iranul vrea să negocieze

Trump spune că Iranul vrea să negocieze

Președintele Donald Trump a declarat duminică că Iranul, care se confruntă în prezent cu proteste sângeroase și tensiuni cu SUA, este gata să negocieze, potrivit CNN.
Trump spune că Iranul vrea să negocieze
Laurentiu Marinov
12 ian. 2026, 04:46, Știri externe

„Au sunat ieri”, a spus Trump. „Liderii Iranului vor să negocieze”, a declarat Donald Trump reporterilor de la bordul aeronavei Air Force One. „Cred că s-au săturat să fie bătuți de Statele Unite. Iranul vrea să negocieze cu noi”, a continuat el.

Comentariile lui Trump vin la câteva zile după ce președintele le-a spus reporterilor că, dacă Teheranul se angajează în violențe mortale împotriva protestatarilor, SUA „s-ar implica”.

CNN a relatat duminică că Trump ia în considerare diverse opțiuni de intervenție, de la atacuri militare la noi sancțiuni împotriva unor personalități ale regimului sau împotriva unor sectoare ale economiei iraniene, precum energia sau sistemul bancar.

Președintele Donald Trump a declarat duminică că administrația sa monitorizează protestele mortale din Iran și continuă să analizeze posibile opțiuni militare.

„Se pare că au fost uciși oameni care nu ar trebui uciși. Aceștia sunt violenți, dacă îi numiți lideri. Nu știu dacă liderii lor conduc pur și simplu prin violență, dar privim lucrurile foarte serios”, a declarat Trump reporterilor.

„Armata analizează situația, iar noi analizăm niște opțiuni foarte solide. Vom lua o decizie în acest sens.”

Opțiuni militare pentru Iran

Anterior, Trump spusese că analizează o serie de opțiuni militare potențiale în Iran și a fost informat în ultimele zile despre diferite planuri de intervenție.

Liderul american a mai spus că administrația sa ar putea discuta cu Elon Musk despre asigurarea accesului iranienilor la Starlink, serviciul de internet prin satelit al miliardarului din domeniul tehnologiei.

Când a fost întrebat cum ar reacționa Statele Unite dacă Iranul ar ataca bazele militare americane, Trump a spus: „Îi vom lovi la niveluri la care nu au mai fost loviți până acum”.

 

 

 

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Haosul impozitării lui Bolojan se generalizează. Un bucureștean are de plătit un impozit de 300 ori mai mare, altul de 170 ori mai mare. Revolte la ghișeu
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport
Cum justifică Guvernul majorarea impozitelor pe proprietate: „Se impunea”. Mize de miliarde și presiunea PNRR. Ce ne așteaptă de la 1 ianuarie 2027
Libertatea
Tabel bani 2026 | Cum stai cu banii anul acesta, în funcție de zodie. Cine se îmbogățește și cine sărăcește
CSID
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor