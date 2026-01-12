Trump spune că Iranul vrea să negocieze

„Au sunat ieri”, a spus Trump. „Liderii Iranului vor să negocieze”, a declarat Donald Trump reporterilor de la bordul aeronavei Air Force One. „Cred că s-au săturat să fie bătuți de Statele Unite. Iranul vrea să negocieze cu noi”, a continuat el.

Comentariile lui Trump vin la câteva zile după ce președintele le-a spus reporterilor că, dacă Teheranul se angajează în violențe mortale împotriva protestatarilor, SUA „s-ar implica”.

CNN a relatat duminică că Trump ia în considerare diverse opțiuni de intervenție, de la atacuri militare la noi sancțiuni împotriva unor personalități ale regimului sau împotriva unor sectoare ale economiei iraniene, precum energia sau sistemul bancar.

Președintele Donald Trump a declarat duminică că administrația sa monitorizează protestele mortale din Iran și continuă să analizeze posibile opțiuni militare.

„Se pare că au fost uciși oameni care nu ar trebui uciși. Aceștia sunt violenți, dacă îi numiți lideri. Nu știu dacă liderii lor conduc pur și simplu prin violență, dar privim lucrurile foarte serios”, a declarat Trump reporterilor.

„Armata analizează situația, iar noi analizăm niște opțiuni foarte solide. Vom lua o decizie în acest sens.”

Opțiuni militare pentru Iran

Anterior, Trump spusese că analizează o serie de opțiuni militare potențiale în Iran și a fost informat în ultimele zile despre diferite planuri de intervenție.

Liderul american a mai spus că administrația sa ar putea discuta cu Elon Musk despre asigurarea accesului iranienilor la Starlink, serviciul de internet prin satelit al miliardarului din domeniul tehnologiei.

Când a fost întrebat cum ar reacționa Statele Unite dacă Iranul ar ataca bazele militare americane, Trump a spus: „Îi vom lovi la niveluri la care nu au mai fost loviți până acum”.