Germania își extinde puterile militare pentru a combate dronele

Bundestagul a aprobat un amendament la legea privind securitatea aeriană propus de Ministerul de Interne, cu sprijinul conservatorilor și social-democraților aflați la guvernare, împreună cu opoziția de extremă dreapta AfD, cu scopul de a accelera și simplifica apărarea împotriva dronelor, potrivit Reuters.

De la invazia rusă, numărul incidentelor cu drone deasupra Germaniei a crescut, piloții fiind adesea imposibil de localizat. Experții suspectează că Rusia se află în spatele multora dintre aceste zboruri.

În conformitate cu legea modificată, Bundeswehr poate lua măsuri directe împotriva dronelor atunci când autoritățile civile solicită ajutor, inclusiv utilizarea de dispozitive de bruiaj sau arme.

Anterior, intervenția militară era strict restricționată.

Ministerul apărării poate, de asemenea, să ordone operațiuni în mod independent, permițând răspunsuri mai rapide la amenințări acute, conform detaliilor prezentate în legislație.

Poliția din statele federale ale Germaniei este responsabilă de combaterea dronelor, dar adesea nu dispune de echipamentul necesar.

Competențele poliției federale au fost recent extinse, iar la Berlin a fost deschis un nou centru de apărare împotriva dronelor pentru a sprijini aceste eforturi.

Legislația impune, de asemenea, sancțiuni mai severe pentru zborul cu drone în spațiul aerian al aeroporturilor, vizând acțiunile de protest ale activiștilor pentru climă care au perturbat în repetate rânduri zborurile.

Astfel de infracțiuni vor fi acum urmărite penal, fiind pedepsite cu închisoare de până la doi ani, în loc de amenzi.