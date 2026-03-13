Platforma X ar putea modifica bifa albastră pentru a închide disputa cu UE

Potrivit unui raport citat de Bloomberg, compania X a prezentat Comisiei Europene o serie de soluții privind sistemul de verificare a conturilor, cunoscut prin simbolul bifei albastre. În decembrie, Comisia Europeană a amendat platforma pentru încălcarea Digital Services Act (DSA). Argumentul a fost că sistemul de verificare plătită introdus după ce Elon Musk a cumpărat Twitter în 2022 ar putea induce utilizatorii în eroare, mai scrie Euronews.

Executivul european consideră că acest model poate crea impresia că un cont verificat este automat credibil sau de încredere, chiar dacă verificarea este obținută doar prin plată.

Platforma X: probleme și cu transparența reclamelor

Pe lângă sistemul de verificare, Comisia Europeană a criticat și lipsa unui registru actualizat al advertiserilor pe platformă. Autoritățile europene au avertizat că această lipsă de transparență poate deveni problematică mai ales în timpul campaniilor electorale. În acele momente este important ca publicul să știe cine se află în spatele anumitor mesaje sau reclame. În urma deciziei Bruxelles-ului, compania X trebuie fie să plătească amenda de 120 de milioane de euro, fie să ofere o garanție financiară și să modifice practicile contestate.

Decizia Uniunii Europene a provocat și tensiuni diplomatice între Bruxelles și Washington. Reprezentanți ai administrației președintelui american Donald Trump au acuzat UE că încearcă să cenzureze platformele digitale prin reglementări stricte. Până în prezent, nici compania X și nici Comisia Europeană nu au oferit comentarii oficiale suplimentare privind negocierile pentru rezolvarea disputei.