Prima pagină » Știri externe » Rusia anunță doi morți în urma unui atac al Ucrainei cu drone asupra orașului Saratov

Rusia anunță doi morți în urma unui atac al Ucrainei cu drone asupra orașului Saratov

Două persoane au fost ucise în cursul nopții de vineri spre sâmbătă într-un atac cu drone lansat de Ucraina asupra orașului rus Saratov, a anunțat sâmbătă guvernatorul regional Roman Busargin.
Rusia anunță doi morți în urma unui atac al Ucrainei cu drone asupra orașului Saratov
Sursa foto: X
Petre Apostol
13 dec. 2025, 09:20, Știri externe

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Busargin a precizat că cele două victime și un număr neprecizat de persoane rănite se aflau într-un imobil rezidențial care a fost lovit în timpul atacului din Saratov, potrivit Reuters.

Orașul Saratov, situat pe fluviul Volga, la aproximativ 625 de kilometri de granița cu Ucraina, a fost vizat în mod repetat în ultimii ani de atacuri cu drone.

Atacurile au vizat în special rafinăria locală de petrol și o importantă baze aeriană din apropiere.

Separat, Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele de apărare antiaeriană au doborât 41 de drone pe parcursul nopții, dintre care 28 deasupra regiunii Saratov.

Recomandarea video

EXCLUSIV Laura Codruța Kovesi, reacție în sprijinul magistraților care denunță abuzurile din justiție
G4Media
Singurele orașe din România în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Gandul
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
Cancan
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport
Verdict pentru ofițerul de contrainformații care a împușcat primii revoluționari la Timișoara, în decembrie 1989. Vasile Joițoiu, confirmat „securist” după 36 de ani
Libertatea
Orașul din România în care un apartament cu două camere costă doar 9.500€ acum, în decembrie 2025
CSID
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor