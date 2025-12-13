O femeie executată în Iran pentru uciderea fiicei vitrege de patru ani

Copilul a decedat în decembrie 2023, ca urmare a leziunilor cerebrale provocate de agresiuni comise de mama sa vitregă, potrivit Mizan Online, publicație afiliată puterii judiciare din Iran, citată de AFP.

Femeia a fost condamnată în martie 2024 conform principiului islamic care permite familiei victimei să solicite aplicarea pedepsei capitale. Sentința a fost ulterior confirmată de Curtea Supremă din Iran.

Executarea a fost efectuată prin spânzurare la primele ore ale dimineții în provincia Azerbaidjanul de Vest, iar președintele tribunalului, Naser Atabati, a declarat că mama victimei a insistat pentru aplicarea pedepsei.

Iranul este al doilea stat din lume ca număr de execuții, după China, și aplică de obicei pedeapsa capitală în cazuri de omor sau viol, majoritatea execuțiilor fiind efectuate prin spânzurare la răsăritul soarelui, conform organizațiilor pentru drepturile omului, inclusiv Amnesty International.