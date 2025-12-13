Prima pagină » Știri externe » Accident spectaculos: Un Jaguar a ajuns într-o piscină

Accident spectaculos: Un Jaguar a ajuns într-o piscină

Accident spectaculos în Franța: Un Jaguar a trecut printr-o fereastră panoramică și s-a scufundat într-o piscină. Șoferița a confundat marșarierul cu prima treaptă.
Accident spectaculos: Un Jaguar a ajuns într-o piscină
Andreea Tobias
13 dec. 2025, 11:54, Știri externe

Accidentul a avut loc în La Ciotat. O mamă de 38 de ani și fiica ei de 5 ani au fost salvate, după ce Jaguar-ul a lovit violent apa, în fața a aproximativ douăzeci de persoane.

Bubuitură puternică, apoi mașina lovește apa

Imaginea este impresionantă: mașina plonjează cu viteză pe fundul unei piscine municipale. Aproximativ douăzeci de persoane au ieșit în grabă din bazin, conform France Info.

Un martor, care înota în momentul accidentului, povestește: „Am auzit o bubuitură puternică. Când am scos capul din apă, am văzut mașina lovind violent apa”.

Salvatori eroi: mama și fiica, salvate în ultimul moment

În mașină se aflau o femeie de 38 de ani și fiica ei de 5 ani, blocate. Foarte repede, doi salvatori s-au scufundat în bazin pentru a le salva.

Julien d’Asta-Passeti, salvator, explică: „Am reușit cu greu să deschidem prima ușă. Doamna era complet amețită. Mașina nu mai plutea și începea să se scufunde complet, având în vedere că adâncimea era de 2,40 metri. Ne-am dat seama că în spate era o fetiță, era scenariul cel mai catastrofal”.

A confundat marșarierul cu prima treaptă a schimbătorului de viteză

Mama și fiica au fost scoase din apă și transportate la spital. Potrivit pompierilor, șoferița, ar fi confundat marșarierul cu viteza înainte.

Mașina ei a smuls un gard din plasă, a traversat geamul și a ajuns în piscină.

„Nu suntem pregătiți să gestionăm o mașină în piscină”

Pegah Mirzaie-Lawrie, salvator, mărturisește: „Ca salvamari, nu suntem pregătiți să gestionăm o mașină în piscină, decât dacă jucăm în multe filme. Din fericire, putem zâmbi pentru că suntem teferi și nevătămați”.

Un bărbat a fost ușor rănit de cioburile de sticlă, dar s-a evitat ce era mai rău.

Piscina, închisă câteva săptămâni

Orașul pregătește acum scoaterea mașinii, o operațiune complexă. Piscina ar trebui să rămână închisă timp de câteva săptămâni.

Recomandarea video

EXCLUSIV Laura Codruța Kovesi, reacție în sprijinul magistraților care denunță abuzurile din justiție
G4Media
Singurele orașe din România în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Gandul
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
Cancan
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport
Verdict pentru ofițerul de contrainformații care a împușcat primii revoluționari la Timișoara, în decembrie 1989. Vasile Joițoiu, confirmat „securist” după 36 de ani
Libertatea
Cele 3 alimente care ne distrug creierul, potrivit renumitului neurochirurg Leon Dănăilă
CSID
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor