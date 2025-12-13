Accident spectaculos: Un Jaguar a ajuns într-o piscină

Accidentul a avut loc în La Ciotat. O mamă de 38 de ani și fiica ei de 5 ani au fost salvate, după ce Jaguar-ul a lovit violent apa, în fața a aproximativ douăzeci de persoane.

Bubuitură puternică, apoi mașina lovește apa

Imaginea este impresionantă: mașina plonjează cu viteză pe fundul unei piscine municipale. Aproximativ douăzeci de persoane au ieșit în grabă din bazin, conform France Info.

Un martor, care înota în momentul accidentului, povestește: „Am auzit o bubuitură puternică. Când am scos capul din apă, am văzut mașina lovind violent apa”.

Salvatori eroi: mama și fiica, salvate în ultimul moment

În mașină se aflau o femeie de 38 de ani și fiica ei de 5 ani, blocate. Foarte repede, doi salvatori s-au scufundat în bazin pentru a le salva.

Une berline de luxe a terminé sa course, jeudi 11 décembre, au fond de la piscine municipale de La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. La conductrice et sa fille de 5 ans sont indemnes, aucune personne n’a été blessée. #JT13H pic.twitter.com/junPqYXmH0 — franceinfo (@franceinfo) December 12, 2025

Julien d’Asta-Passeti, salvator, explică: „Am reușit cu greu să deschidem prima ușă. Doamna era complet amețită. Mașina nu mai plutea și începea să se scufunde complet, având în vedere că adâncimea era de 2,40 metri. Ne-am dat seama că în spate era o fetiță, era scenariul cel mai catastrofal”.

A confundat marșarierul cu prima treaptă a schimbătorului de viteză

Mama și fiica au fost scoase din apă și transportate la spital. Potrivit pompierilor, șoferița, ar fi confundat marșarierul cu viteza înainte.

Mașina ei a smuls un gard din plasă, a traversat geamul și a ajuns în piscină.

„Nu suntem pregătiți să gestionăm o mașină în piscină”

Pegah Mirzaie-Lawrie, salvator, mărturisește: „Ca salvamari, nu suntem pregătiți să gestionăm o mașină în piscină, decât dacă jucăm în multe filme. Din fericire, putem zâmbi pentru că suntem teferi și nevătămați”.

Un bărbat a fost ușor rănit de cioburile de sticlă, dar s-a evitat ce era mai rău.

Piscina, închisă câteva săptămâni

Orașul pregătește acum scoaterea mașinii, o operațiune complexă. Piscina ar trebui să rămână închisă timp de câteva săptămâni.