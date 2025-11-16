Prima pagină » Social » Un bărbat cu permisul anulat a provocat un accident într-o benzinărie din Vâlcea și a fugit

Un bărbat cu permisul anulat a provocat un accident într-o benzinărie din Vâlcea și a fugit

Un bărbat în vârstă de 30 de ani, care avea permisul anulat, a provocat un accident într-o benzinărie din Drăgășani, județul Vâlcea, apoi a fugit de la locul accidentului. A fost prins ulterior de polițiști și reținut.
Un bărbat cu permisul anulat a provocat un accident într-o benzinărie din Vâlcea și a fugit
Sursa foto: Remus Badea/Mediafax Foto
Laura Buciu
16 nov. 2025, 09:24, Social

Potrivit Poliției Vâlcea, accidentul din benzinărie a avut loc sâmbătă seara, după ora 20:15, iar șoferul vinovat a fugit de la locul faptei.

Din verificările care s-au făcut, a rezultat că un bărbat de 30 de ani, din localitatea Stoilești, a condus o mașină în Drăgășani, iar în zona unei stații de carburant a lovit un alt autovehicul. După impact, acesta a părăsit locul evenimentului, fiind oprit pe strada Belșugului din Drăgășani.

Șoferului i-a fost solicitat să fie testat cu aparatul etilotest sau să se deplaseze la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice, însă acesta a refuzat procedurile legale. Totodată, în urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere, acesta fiind anulat anterior ca urmare a săvârșirii unor infracțiuni la regimul rutier. Astfel, ca urmare a administrării probatoriului, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgășani, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, bărbatul fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Săptămâna miracolelor financiare pentru 3 semne din zodiacul chinezesc: abundență și oportunități majore în intervalul 17-23 noiembrie 2025
Gandul
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport
Veniturile amețitoare ale membrilor CSM. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei
Libertatea
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CSID
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor