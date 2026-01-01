Nicușor Dan transmite condoleanțe după tragedia din Elveția: Am fost profund întristat

„La începutul noului an, am fost profund întristat să aflu despre explozia și incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime și răniți. Le doresc celor răniți o recuperare rapidă și transmit sincere condoleanțe familiilor victimelor, poporului elvețian și președintelui Guy Parmelin”, a transmis șeful statului pe platforma X.

Zeci de persoane au murit și peste 100 au fost rănite în urma unui incendiu care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni, a transmis poliția.

Potrivit martorilor, incendiul a izbucnit foarte rapid, iar oamenii au fost nevoiți să spargă geamuri pentru a scăpa din local.

Autoritățile elvețiene precizează că incidentul este considerat un accident, nu un atac, iar victimele ar putea fi de mai multe naționalități.

Serviciile de urgență au intervenit imediat, mobilizând ambulanțe și elicoptere, iar ancheta pentru stabilirea circumstanțelor continuă.