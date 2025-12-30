Prima pagină » Social » Accident grav pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu din București. O femeie a fost lovită pe trotuar de un autoturism

Accident grav pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu din București. O femeie a fost lovită pe trotuar de un autoturism

Un accident rutier grav a avut loc marți dimineață, 30 decembrie 2025, în jurul orei 08:40, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu din Capitală.
Andrei Rachieru
30 dec. 2025, 10:20, Social

O femeie în vârstă de 41 de ani a fost rănită după ce a fost lovită de un autoturism care a ajuns pe trotuar.

Potrivit informațiilor furnizate de Brigada Rutieră, un tânăr de 21 de ani conducea un autoturism dinspre strada Gara Herăstrău către Șoseaua Petricani. Ajuns în dreptul imobilului cu numărul 9, din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, șoferul a pierdut controlul volanului, a pătruns pe sensul opus de mers și apoi pe trotuar, unde a accidentat pietonul.

Vezi galeria foto
3 poze

În urma impactului, femeia a suferit răni și a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Starea acesteia urmează să fie evaluată de cadrele medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatele alcooltest și drugtest, rezultatele fiind negative. Traficul rutier în zonă nu a fost afectat de producerea accidentului.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele în care s-a produs accidentul.

