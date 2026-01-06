Prima pagină » Social » Accident grav la Vatra Dornei: o mașină s-a răsturnat în albia râului Bistrița. Șase persoane, între care patru copii, au fost duse la spital

Un accident rutier grav s-a produs în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în albia râului Bistrița, șase persoane – doi adulți și patru copii – fiind transportate la spital pentru investigații.
Sursa foto: ISU Suceava
Gabriel Pecheanu
06 ian. 2026

Un accident rutier grav a avut loc în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava, unde un autoturism a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat în albia râului Bistrița, potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava.

La fața locului au intervenit de urgență două autospeciale de pompieri dotate cu accesorii pentru descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, forțele medicale fiind suplimentate cu cinci echipaje SMURD și SAJ. În sprijin au fost mobilizate și două echipaje de jandarmi, cu două autospeciale.

Șase persoane evacuate din autoturism

Pompierii militari, sprijiniți de jandarmi, au reușit să evacueze din autoturism doi adulți și patru copii. Din fericire, toate persoanele implicate în accident erau conștiente și cooperante în momentul intervenției.

Victimele au fost transportate la spital, pentru investigații medicale suplimentare, în vederea stabilirii eventualelor leziuni.

Autoritățile urmează să stabilească cauzele exacte ale producerii accidentului.

