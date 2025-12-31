Doi tineri au murit după ce mașina lor a intrat într-o clădire din Găești și a luat foc

Doi tineri, de 18 și 19 ani, au murit după ce mașina în care se aflau a intrat, în noaptea de marți spre miercuri, într-o clădire de pe o stradă din Găești, județul Dâmbovița, și a luat foc.