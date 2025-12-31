Prima pagină » Social » Doi tineri au murit după ce mașina lor a intrat într-o clădire din Găești și a luat foc

Doi tineri au murit după ce mașina lor a intrat într-o clădire din Găești și a luat foc

Doi tineri, de 18 și 19 ani, au murit după ce mașina în care se aflau a intrat, în noaptea de marți spre miercuri, într-o clădire de pe o stradă din Găești, județul Dâmbovița, și a luat foc.
Doi tineri au murit după ce mașina lor a intrat într-o clădire din Găești și a luat foc
Foto: IPJ Dâmbovița
Cosmin Pirv
31 dec. 2025, 08:09, Social

Potrivit polițiștilor, accidentul a avut loc în jurul orei 2.50.

Din primele cercetări s-a stabilit că un tânăr, de 18 ani, în timp ce ar fi condus o mașină pe strada Vladimir Streinu din orașul Găești, ar fi pierdut controlul asupra direcției, intrând în colțul unei clădiri, după care autoturismul s-ar fi răsturnat, luând foc.

În urma accidentului, atât șoferul, cât și un alt tânăr, de 19 ani, pasager în autoturism, au murit.

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Cercetările în acest caz continuă.

Recomandarea video

Moda de Revelion: ce culori și texturi definesc ținutele de final de an
G4Media
Evenimentele care cutremurat politica mondială în 2025: Trump a revenit, Vance a șocat Münchenul, iar dosarele Epstein zguduie lumea. Vicepreședintele SUA: „România a anulat alegerile în baza unor suspiciuni șubrede”
Gandul
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Cancan
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și cum arată!
Prosport
Cazul studentului olandez care și-a găsit în România bicicleta dispărută în Amsterdam. Un expert de top în opere de artă furate s-a implicat: „N-am putut rezista”
Libertatea
10 zile consecutive de ninsoare în aceste orașe din România, potrivit meteorologilor AccuWeather
CSID
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor