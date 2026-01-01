Alarmant! Cu 26% mai multe urgențe de Revelion în acest an. Managerul SABIF: A fost o noapte în care s-a muncit foarte mult

Potrivit lui Alis Grasu, 67 de persoane au necesitat îngrijiri medicale de urgență în timp ce se aflau în loc public.

„Noaptea dintre ani a fost o noapte în care s-a muncit foarte mult la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și cifrele spun acest lucru”, a declarat Alis Grasu.

Managerul SABIF a comparat datele cu perioadele anterioare și a precizat că, față de anul trecut, s-a constatat o creștere cu 26% a numărului total de solicitări și a urgențelor, iar cazurile în loc public au crescut cu 10%. Comparativ cu noaptea de Ajun (Crăciun), solicitările din noaptea de Revelion au fost mai multe cu 11%, în timp ce cazurile în loc public au crescut cu peste 200%.

În ceea ce privește tipurile de urgențe, solicitările au vizat probleme cardiace, respiratorii și digestive, dar și agresiuni. De asemenea, 47 de persoane au avut nevoie de ambulanță după ce au consumat o cantitate mai mare de alcool.

Au fost raportate și cinci accidente provocate de petarde, toate la bărbați cu vârste între 30 și 61 de ani, care au suferit traumatisme la nivelul membrelor și feței, arsuri, inclusiv arsuri la ochi. Toți pacienții au fost transportați la spital, a mai precizat Alis Grasu.