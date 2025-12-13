Arestare spectaculoasă. Mickaël Ettori, apropiat al bandei „Petit Bar”, prins după 5 ani de fugă

Mickaël Ettori, apropiat al bandei „Petit Bar”, a pus capăt unei fugi de cinci ani. A fost arestat sâmbătă în comuna Olmeto, Corsica de Sud. Bărbatul de 51 de ani era căutat în baza a două mandate de arestare.

Condamnat pentru asasinarea avocatului Sollacaro

Fuga lui Mickaël Ettori, începută pe 28 septembrie 2020, s-a încheiat sâmbătă în zori. Arestarea a avut loc în cadrul unei „operațiuni desfășurate în baza unei comisii rogatorii emise de un judecător de instrucție al JIRS din Marsilia”, a declarat procurorul republican din Ajaccio, Nicolas Septe.

Cu două zile mai devreme, bărbatul fusese condamnat la 15 ani de închisoare. Condamnarea a venit pentru participarea la asasinarea avocatului Antoine Sollacaro și la tentativa de asasinare a lui Charles Cervoni, figuri apropiate mediilor naționaliste, informează Le Figaro.

12 ani de închisoare în dosarul „finanțele Petit Bar”

La 28 mai 2025, tribunalul penal din Marsilia îl condamnase deja la doisprezece ani de închisoare în dosarul numit „finanțele Petit Bar”.

Aceste două hotărâri judecătorești au dus la emiterea a două mandate de arestare pe numele său. În acest context judiciar deosebit de încărcat, Mickaël Ettori a fost „pus în arest preventiv””, a indicat parchetul din Ajaccio.