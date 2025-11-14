Un suspect a fost arestat în cazul împușcării fostului antrenor de fotbal american John Beam

Un suspect a fost arestat în cazul împușcării antrenorului de fotbal american universitar John Beam, a declarat vineri Departamentul de Poliție din Oakland, potrivit NBC News.

John Beam, care a apărut în serialul Netflix „Last Chance U”, a fost împușcat în cursul zilei de joi în campusul de la Laney College. În prezent, acesta se află în stare critică la spital.

Poliția din Oakland nu a identificat imediat suspectul și nu a oferit informații suplimentare privind arestarea.

John Beam este cunoscut mai ales ca antrenorul care a fost prezentat în sezonul 5 al serialului Netflix „Last Chance U”, care urmărește jucătorii unei echipe de fotbal american universitar care se luptă să profite la maximum de oportunitățile limitate sau finale.

Potrivit Associated Press, John Beam, care ocupă în prezent funcția de director sportiv, s-a alăturat Laney College în 2004 și a devenit antrenor principal în 2012, câștigând două titluri de campionat. Conform biografiei sale de pe site-ul colegiului, 20 dintre jucătorii săi au ajuns în NFL.