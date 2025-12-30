Prima pagină » Sport » U-BT Cluj-Napoca, în căutarea celei de-a cincea victorii consecutive pe teren propriu

U-BT Cluj-Napoca, în căutarea celei de-a cincea victorii consecutive pe teren propriu

Campioana României la baschet masculin, U-BT Cluj-Napoca, joacă marți în Eurocup cu polonezii de la Slask Wroclaw, în căutarea celei de-a cincea victorii consecutive de pe teren propriu.
Foto: Facebook/U-BT Cluj-Napoca
Cosmin Pirv
30 dec. 2025, 07:22, Sport

Partida este programată marți de la ora 19.00, în BT Arena.

Este al doisprezecelea meci din totalul de 18 pe care echipa clujeană le va disputa în Grupa A a Eurocup. Este antepenultimul meci pe care U-BT îl va mai juca pe teren propriu în sezonul regulat al competiției. În 2026, doar formațiile din Hamburg și Salonic vor mai evolua la Cluj, înainte de debutul fazelor eliminatorii. În toate celelalte etape rămase, campioana României va juca în deplasare, cu Reyer Venezia, Cedevita Olimpija Ljubljana, BAXI Manresa și Hapoel Jerusalem. La finalul sezonului regulat, primele două echipe din fiecare grupă se califică direct în sferturi, în timp ce următoarele patru se împerechează între ele pentru a juca în optimi.

U-BT și Slask Wroclaw se întâlnesc marți pentru a patra oară, clujenii conducând cu scorul general cu 2-1, după victoriile din sezonul 2023-2024. Polonezii s-au impus în actualul sezon în meciul tur cu 94-93, la capătul unui meci în care jucătorii conduși de Ainars Bagatskis au izbutit să întoarcă soarta partidei de la -16 puncte.

U-BT vine după patru victorii consecutive pe teren propriu. În ultima etapă din BKT Eurocup, clujenii au învins-o pe Neptunas Klaipeda cu 118-97. Au urmat meciurile din ABA League, toate câștigate în fața echipelor KK Krka (92-82), KK Split (105-87) și SC Derby (96-85).

De cealaltă parte, Slask Wroclaw caută să întrerupă seria de trei înfrângeri în a doua cea mai puternică întrecere din Europa. După ce au fost protagoniștii uneia dintre surprizele acestui sezon, învingându-i pe turcii de la Bahcesehir College Istanbul cu 99-91, pe teren propriu, polonezii au cedat în duelurile din deplasare cu Cedevita Olimpija Ljubljana (108-74) și Neptunas Klaipeda (103-87 OT). Tot cu înfrângere s-a încheiat și ultimul meci, atunci când BAXI Manresa s-a impus la diferență de 6 puncte, scor 90-96.

Ne dorim să ne luăm revanșa

Patru locuri îi separă pe clujeni, aflați pe poziția a 4-a în Grupa A, cu 6 victorii și 5 înfrângeri, de polonezi, care ocupă penultima poziție, cu un bilanț de 4 victorii și 7 înfrângeri.

„Ne dorim foarte mult să ne luăm revanșa și să câștigăm acest meci, pentru că, cred eu, trebuia să batem și la ei acasă și să avem acum cu o victorie în plus. Ne-am concetrat foarte mult pentru acest meci, cred eu că suntem pregătiți. Așteptăm suporterii în număr cât mai mare să ne susțină și să fie alături de noi fiindcă este un meci extrem de important și ne dorim să avem o victorie în plus”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul lui U-BT.

El a anunțat că Woodbury s-a antrenat, dar a acuzat dureri la spate, dar speră că echipa medicală va rezolva problema. De asemenea, Taylor va lipsi în meciul de marți.

„Uitându-ne în Grupa A, toate echipele sunt foarte aproape una de alta, așa că încercăm să ne desprindem și să ne plasăm în primele 3”, a spus Daron Russell, jucător U-BT.

