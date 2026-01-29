Mitch Creek (U-BT Cluj), al doilea pe lista celor mai valoroși jucători în etapa 16 din Eurocup

Mitch Creek a fost aproape impecabil la finalizare. A încheiat cu 11/11 la aruncările de două puncte și 5/7 de la linia de libere, pentru 27 de puncte. A adăugat 7 recuperări, 4 pase decisive, o intercepție și 6 faulturi provocate.

Jucătorul echipei ardelene a încheiat cu un index de eficiență de 34.

Titlul de MVP al rundei a 16-a i-a revenit însă lui Malachi Flynn, de la Bahcesehir College Istanbul, anunță joi organizatorii competiției.

Flynn a semnat o prestație completă în victoria dramatică obținută în fața lui Aris Salonic. Acesta a avut un indice de performanță de 35, cel mai mare al rundei. A încheiat cu 19 puncte, 7 recuperări, 6 assist-uri, 3 intercepții și 7 faulturi provocate, reușind și coșul decisiv al partidei. A fost primul premiu de MVP al rundei din cariera sa în Eurocup.

Cu performanța obținută în meciul de la Manresa, Mitch Creek a ajuns al doilea în clasamentul marcatorilor. Acesta are o medie de 18.9 puncte pe meci, fiind devansat doar de colegul său de echipă, Fatts Russell, cu o medie de 20.8 puncte pe meci.

Tot din tabăra campioanei României, Dušan Miletić s-a remarcat la capitolul defensiv, în etapa a 16-a, reușind 3 capace.

A reprezentat cea mai bună performanță a rundei la acest capitol, fiind la egalitate cu Ismael Kamagate (Beșiktaș).