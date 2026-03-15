Formula 1: Tânărul Kimi Antonelli câștigă Marele Premiu al Chinei

Italianul Kimi Antonelli a câștigat duminică Marele Premiu al Chinei, obținând prima victorie din carieră în Formula 1 și devenind al doilea cel mai tânăr câștigător din istoria competiției.
Iulian Moşneagu
15 mart. 2026, 12:37, Sport

Pilotul Mercedes, în vârstă de 19 ani, a plecat din pole position și s-a impus la Shanghai după o cursă solidă. Mercedes a reușit o dublă, George Russell terminând pe locul al doilea.

„Sunt fără cuvinte. Sincer, sunt pe punctul de a plânge. Mulțumesc mult echipei mele. M-au ajutat să îmi îndeplinesc acest vis”, a spus Antonelli.

Antonelli este primul italian care câștigă o cursă de Formula 1 în ultimii 20 de ani, de la victoria lui Giancarlo Fisichella din Marele Premiu al Malaeziei, pe 19 martie 2006.

Pe locul al treilea s-a clasat Lewis Hamilton, care a obținut primul podium de când a trecut la Ferrari, urmat de coechipierul său Charles Leclerc.

Următoarea cursă este programată pe 29 martie, în Japonia, după care calendarul va avea o pauză de cinci săptămâni, după anularea etapelor din Bahrain și Arabia Saudită din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

