Stroe, după respingerea de CCR a legii privind utilizarea a 40% români pe teren: Populismul AUR a fost demontat

Deputatul PNL Ionuț Stroe a salutat miercuri decizia Curții Constituționale privind respingerea Legii care prevedea utilizarea obligatorie a minimum 40% sportivi români în competițiile sportive de echipă, afirmând că hotărârea reprezintă „o veste foarte bună pentru sportul românesc”.
Foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.
Petre Apostol
29 apr. 2026, 16:09, Sport

„Victorie pentru sport! Populismul extremiștilor de la AUR a fost demontat!”, a transmis fostul ministru al Sportului, Ionuț Stroe.

„CCR a stabilit cu un vot de 8 la 1 că legea care introducea discriminări pe criterii de cetățenie în competițiile sportive este neconstituțională, punând astfel capăt unei inițiative populiste a AUR care ar fi slăbit campionatele și ar fi făcut mai mult rău exact cluburilor românești pe care pretindea că le protejează”, a arătat liberalul.

Parlamentarul a amintit că s-a opus proiectului și că a transmis președintelui Nicușor Dan un memoriu prin care a cerut sesizarea CCR.

„Am votat împotriva acestei legi în Parlament și i-am trimis Președintelui Nicușor Dan un memoriu semnat de multe cluburi importante din sportul românesc prin care i-am cerut acestuia să sesizeze CCR. M-am alăturat demersului Președintelui printr-un memoriu ‘amicus curiae’ transmis CCR”, a precizat Stroe.

În opinia deputatului PNL, politica nu trebuie să intervină în selecția sportivilor, iar singurul criteriu legitim în alcătuirea echipelor este valoarea sportivă.

„Politicul nu are ce căuta în sport și în vestiarele echipelor. Singurul criteriu după care se construiesc echipele în sport este valoarea, iar asta se face printr-o competiție reală, nu prin cote stabilite populist de politicieni prin legi. Avem nevoie de cluburi și campionate românești puternice și competitive. Jucătorii români vor crește în valoare prin investiții în sport, prin pregătire temeinică, prin academii performante, prin sprijin financiar și logistic din partea statului, nu prin texte de lege”, a mai transmis Ionuț Stroe.

Acesta a adăugat că decizia CCR menține România conectată la principiile europene.

„Sportul românesc rămâne conectat la principiile europene de funcționare. Decizia CCR menține România în linie cu regulile europene ale sportului: competiții deschise, corecte și fără discriminări pe criterii de cetățenie”, a încheiat fostul ministru al Sportului.

