U-BT Cluj-Napoca joacă miercuri pentru un loc în sferturile de finală ale Eurocup

Partida este programată miercuri de la ora 20.00 în Centrul Sportiv „Morača”.

Cele două echipe se întâlnesc pentru a treia oară într-un meci oficial. Primele două partide, care au avut loc în stagiunea 2023-2024 a Eurocup, s-au încheiat cu victoria clujenilor. De asemenea, U-BT și Buducnost s-au mai întâlnit într-un meci de verificare, în 2019, , când clujenii au pierdut cu 79-82.

U-BT, aflată la al 4-lea sezon în Eurocup, a obținut calificarea în fazele superioare pentru al treilea an consecutiv, însă campionii României vor să ajungă în sferturi, așa cum s-a întâmplat în precedentele două stagiuni.

Clujenii au ajuns în optimi de pe locul 6 în grupa A, în timp ce Buducnost a încheiat pe locul trei în Grupa B.

Site-ul oficial al clubului clujean notează că Buducnost a reușit 8 victorii consecutive pe teren propriu.

Silvășan: Mergem pentru a ne lupta

Se anunță un duel între două formații cu stiluri de joc diferite. U-BT conduce clasamentele la puncte marcate pe meci (96.4), pase decisive (23.1) și aruncări de două puncte transformate (25.5), confirmând stilul de joc concentrat pe o tranziție ofensivă rapidă. De partea cealaltă, Buducnost pune presiune pe perimetru și permite adversarilor doar 22.8 aruncări de trei puncte pe meci, în timp ce muntenegrenii înscriu 41.2% de la distanță, cel mai bun procentaj din competiție.

Câștigătoarea meciului de miercuri va juca în sferturi cu Bahcesehir College Istanbul, pe 17 sau 18 martie.

„Toată lumea înțelege importanța acestui meci. Jucăm din nou în Play-Off-ul BKT EuroCup. Ne așteaptă o misiune dificilă însă cu siguranță avem șansele și atuurile noastre. Mergem la Podgorica pentru a ne lupta și a încerca să obținem calificarea în sferturile de finală. Atmosfera în sânul echipei este bună, toată lumea este aptă și așteptăm cu nerăbdare meciul de mâine”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul lui U-BT Cluj-Napoca.