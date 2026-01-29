Silvășan, după eșecul la limită al U-BT Cluj cu Manresa, în Eurocup: E dureros să pierzi așa

„A fost un meci foarte strâns. Cred că îl aveam în mâinile noastre și totul s-a schimbat după acel fault antisportiv. Este păcat, e dureros să pierzi așa”, a declarat Mihai Silvășan, făcând referire la faultul antisportiv dictat pentru Miletic, în ultimele 30 de secunde ale jocului, când cujenii conduceau cu 99-97.

U-BT Cluj a cedat la limită în deplasarea din Spania, fiind învinsă de BAXI Manresa cu scorul de 99–101, într-un meci din runda a XVI-a din EuroCup, decis în ultimele secunde. Clujenii au condus o mare parte a partidei și au intrat în avantaj în ultimul sfert, însă nu au reușit să gestioneze momentele-cheie ale finalului.

„Asta e viața și ăsta e baschetul și trebuie să învățăm cum să câștigăm astfel de meciuri strânse, pentru că în acest sezon am avut dificultăți în a face asta. Am avut dificultăți să luăm decizii bune sub presiune. Le-am spus jucătorilor că s-au luptat foarte bine. Trebuie să-și țină capul sus. Și trebuie să învățăm, să vizionăm meciul iar și iar pentru a încerca să învățăm cum să câștigăm astfel de partide”, a completat antrenorul clujenilor.

Silvășan este optimist privind șansele la calificarea în play-off

„Practic ne-am pierdut șansele de a termina în primele patru locuri, dar suntem încă în viață. Încă ne luptăm pentru un loc în Play-Off, care este unul dintre obiectivele noastre și trebuie să rămânem uniți și să ne ajutăm reciproc să trecem peste acest moment. (…) Mai avem două meciuri în sezonul regulat, unul în deplasare cu Hapoel și unul acasă cu Aris. Probabil cel cu Aris va fi decisiv pentru un loc în primele șase echipe. Trebuie să rămânem concentrați, să muncim și să ne luptăm. Pentru că asta e esențial, să învățăm ce putem face mai bine și să continuăm să ne luptăm”, a încheiat Silvășan.

La rândul său, Mitchell Creek, cel mai bun jucător al campioanei României, a spus: „A fost unul dintre acele meciuri în care muncești foarte mult pe parcursul întregului joc și tot pierzi la câteva faze decisive, unde poate adversarii au depus puțin mai mult efort decât noi. E frustrant să pierzi așa, dar partea bună este că suntem prezenți în astfel de meciuri până în ultimele secunde și continuăm să învățăm. (…) Luăm însă multe lucruri pozitive din această seară”.

Creek a încheiat cu 27 de puncte, cu procentaj perfect din interiorul semicercului (11/11), ratând o singură aruncare din acțiune, de 3 puncte. A adăugat 7 recuperări și 4 pase decisive.

În urma înfrângerii din Spania, U-BT a ajuns la un bilanț de 8-8, ocupând locul 6 în Grupa A. Manresa, cu 10-6, a urcat pe locul 3.

U-BT păstrează în continuare șanse la calificarea în optimile de finală ale EuroCup. Clujenii au nevoie de o victorie în unul din ultimele două meciuri. Campioana României se va deplasa săptămâna viitoare pe terenul lui Hapoel Ierusalim și apoi va juca, acasă, cu Aris Salonic.