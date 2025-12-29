Tudorița Chidu, atleta care a cucerit bronzul la Sevilla, s-a stins din viață

Anunțul a fost dat de CSM Unirea Slobozia, club în cadrul căruia regretata atletă a activat ca antrenor în ultimii trei ani.

„A plecat dintre noi, în această dimineață, o sportivă emblematică a județului Ialomița și o mare atletă a României. Tudorița Chidu va rămâne în amintirea noastră prin profesionalismul, optimismul și căldura zâmbetului pe care știa atât de bine să le răspândească în jurul ei”, se arată în anunțul publicat pe Facebook de reprezentanții CSM Unirea Slobozia.

Tudorița Chidu a cucerit în 1991 medalia de bronz la Campionatul Mondial de atletism de la Sevilla, aceasta fiind cea mai marcantă dintre performanțele sale în cariera sportivă.

În ultimii trei ani, i-a antrenat pe copiii, dar și juniorii pasionați de atletism din cadrul CSM Unirea Slobozia, ea fiind cea care a pus bazele grupei de copiii și juniori a clubului.