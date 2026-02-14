Prima pagină » Sport » Superliga de fotbal. Oțelul a câștigat partida din deplasare cu Metaloglobus

Oțelul Galați a câștigat sâmbătă partida disputată în deplasare cu Metaloglobus. Meciul a făcut parte din etapa a 27-a a Superligii de fotbal. Oțelul a reintrat în lupta pentru play-off, în timp ce Metaloglobus a rămas pe ultima poziție în clasament.
Petru Mazilu
14 feb. 2026, 16:38, Sport

Partida Metaloglobus-Oțelul Galați s-a jucat sâmbătă, la Clinceni, și a fost câștigată de gălățeni, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de brazilianul Conrado. El a înscris în minutul 30 din lovitură de la 11 metri.

În urma acestui rezultat, Oțelul a reintrat în lupta pentru calificarea în play-off. Gălățenii au 40 de puncte și se află pe locul 8, la două puncte distanța de poziția a șasea, ultima care asigură prezența în play-off. Metaloglobus rămâne pe ultimul loc cu doar 11 puncte.

Tot sâmbătă se va juca și partida U Cluj- Csikszereda M. Ciuc. Partida va începe la ora 19.00.

Vineri, în prima partidă a etapei a 27-a Petrolul Ploiești a învins FC Argeș, scor 2-1. Meciul a fost urmat de un scandal uriaș deoarece oaspeții susțin că arbitrul le-a anulat un gol valabil în minutul 85. Peste două minute, gazdele au înscris golul victoriei.

 

