Superliga de fotbal. Oțelul a câștigat partida din deplasare cu Metaloglobus

Partida Metaloglobus-Oțelul Galați s-a jucat sâmbătă, la Clinceni, și a fost câștigată de gălățeni, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de brazilianul Conrado. El a înscris în minutul 30 din lovitură de la 11 metri.

În urma acestui rezultat, Oțelul a reintrat în lupta pentru calificarea în play-off. Gălățenii au 40 de puncte și se află pe locul 8, la două puncte distanța de poziția a șasea, ultima care asigură prezența în play-off. Metaloglobus rămâne pe ultimul loc cu doar 11 puncte.

Tot sâmbătă se va juca și partida U Cluj- Csikszereda M. Ciuc. Partida va începe la ora 19.00.

Vineri, în prima partidă a etapei a 27-a Petrolul Ploiești a învins FC Argeș, scor 2-1. Meciul a fost urmat de un scandal uriaș deoarece oaspeții susțin că arbitrul le-a anulat un gol valabil în minutul 85. Peste două minute, gazdele au înscris golul victoriei.