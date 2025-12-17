Prima pagină » Politic » Răzvan Cuc și Cătălin Bușe au fost arestați preventiv

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.
17 dec. 2025, 14:50, Politic

Răzvan Cuc este acuzat de complicitate la dare de mită, iar Cătălin Daniel Bușe de dare de mită.

Fostul ministru al Transporturilor și omul de afaceri au fost reținuți marți de DNA.

Răzvan Cuc este acuzat de complicitate la dare de mită, iar Cătălin Daniel Bușe de dare de mită. Cei doi ar fi încercat să-l mituiască pe șeful RAR.

Potrivit surselor judiciare citate de gandul.ro, procurorii ar viza fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, într-un contract cadru de 23 de milioane de lei. Valoarea mitei ar fi fost de 6% din contract.

Răzvan Cuc a fost ministru al Transporturilor în perioada ianuarie -octombrie 2017 și februarie – noiembrie 2019. El a fost deputat PSD de Giurgiu și senator PSD de Neamț.

