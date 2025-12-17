Șpaga de la RAR ar fi fost negociată pe butoane de telecomandă: „Când am fost la el în curte, el a zis 9, tu mi-ai zis de 6 – știi?”

ALECU MIHAI: Pentru că…

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Cum vrea el, da’ eu aș vrea să vorbiți doar voi doi – de ce? – pentru că voi doi ați vorbit de la început și așa tre’ să rămână.

ALECU MIHAI: Corect! Mai e o chestie. Atunci, când am fost la el în curte, el a zis: „Domn’e, ca să…” Nu știu… să-mi garanteze că e O.K., mi-a arătat pe telecomandă.

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Da, mi-a zis. Da.

ALECU MIHAI: …[neinteligibil-vorbesc în același timp]… Știi? El arătase „9”, tu mi-ai zis de 6 – știi? – sau poate n-am văzut eu bine.

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Nu, nu, nu. Eu am înțeles că ți-a arătat de 7. Că ce mi-a zis el, 7.

ALECU MIHAI: 7? A!

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: …[neinteligibil-vorbesc în același timp]…

ALECU MIHAI: N-am fost atent, nu știam ce vrea să-mi arate.

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Daʼ vedeți-vă voi și vorbiți, că asta nu-i…

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Daʼ vedeți-vă voi și vorbiți, că asta nu-i… Chiar… chiar nu mă interesează pe mine …[neinteligibil]… Repet: eu vreau să stau cât mai departe de fenomenul de Transporturi. Orice a fost la Transporturi, n-am avut probleme cât am fost ministru, nu vreau să mă aleg cu vreo problemă ulterior, pe nicio speță. Dacă pot să-l ajut, mă știu cu el, e prietenul meu și e un tip corect. Dar eu nu am avut treabă cu el cât a fost la RAR. Știu că era acolo, adică pe mine mă …[cuvânt obscen]… la cap toată lumea că-l ține GEORGE și i-am zis… c-am aflat și eu că era din 2013, dinainte să fie GEORGE, intrase la… Deci, n-avea treabă că l-a facilitat, că l-a preluat GEORGE și că a lucrat cu el …[neinteligibil-se bâlbâie]… probabil, preiei sau nu-l preiei și tu. Dar eu nu vreau să intru în chestia asta dintr-un simplu motiv: eu nu sunt comisionar, nu sunt combinator și nu vin peste, să pun, cum fac foarte mulți prin oraș. Stau departe de fenomen, da’ dacă voi aveți legătura asta, țineți-o tare voi doi! Și e cel mai bine s-o țineți voi, pentru că în momentul în când intră ministru’, intră consilieru’, intră directoru’ …[cuvânt obscen]… mele sau intră nu știu cine, toate lucrurile se sparg și apar vorbele și, când apar vorbele, apar…

ALECU MIHAI: Păi, asta am înțeles, de ce a vrut el să iasă în…

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: …apar probleme și pentru el, și pentru tine, și pentru toată lumea. Pentru că …[neinteligibil-vorbește în șoaptă-indică cu palma stângă]… Și atunci, tu nu mai ești mulțumit…

ALECU MIHAI: Asta n-a înțeles.

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: …el nu mai e mulțumit, nimeni nu mai e mulțumit. Când ai șapte stăpâni, așa se întâmplă.

ALECU MIHAI: Mai mult decât trebuie. Asta n-am înțeles! „Băi, frate, ți-am zis că nu există nicio firmă, și știi tu, adică, nu trebuie să-ți spun eu! Nu există nicio firmă în România care poaʼ să ia contractul. Nu aduc eu una de la mama!”. Să-și vadă de treabă, că-l va lua! Într-adevăr, reducere la contractul ăsta… au fost necesare în perioada respectivă, dar, dacă e băiat deștept și e serios, putem colabora.

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Eu ce presupun că e, ce presupun, că dacă ăsta e speriat de ceva, că… eu cred reacțiile lu’ CĂTĂLIN, dacă le-a făcut ulterior, sunt bazate pe teamă și pe nesiguranță. Adică, te duci în lucruri foarte complicate, când ar trebui să te duci la lucrurile simple. Teama lui, de a pierde sau de a nu-l arde tu cu ceva, cred ca asta generează, iar teama cea mai mare, o are cu acest GRIGORE. El și din trecut are obsesiile cu GRIGORE.

ALECU MIHAI: Da, nu știu ce treburi a avut el în trecut cu GEORGE, cu RADIAN, cu GRIGORE, că nu mă interesează. Eu i-am… mă știe – da? – probabil s-a interesat de mine.

Eu nu vorbesc mult și… nu trebuia să mă duc la el de zece ori – da? – am fost o dată, i-am confirmat că am încredere în el, și-am fost la el acasă… Da? N-aveam nicio obligație, nimic. E… e un an jumate, de când am venit, până să vină contractul ăsta, n-am avut decât o întâlnire oficială cu el, n-am simțit nevoia să…

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Ia, uite!

ALECU MIHAI: El te sună.

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Ă… Iar… ai urcat aia cu imprimantele. Aia …[neinteligibil-vorbesc în același timp]…

ALECU MIHAI: N-are nicio legătură!

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Și după ce ai urcat aia cu imprimantele, m-a făcut pe mine albie de porci, pentru că de-aia m-am și supărat pe el și i-am spus: ,,Bă, …[cuvânt obscen]…, eu n-am niciun câștig! Pe mine nu mă cerți. Eu dacă am făcut ceva… Că dacă mă certați, îmi bag …[cuvânt obscen]… și atuncea, mă enervez eu și vă …[cuvânt obscen]… toate contractele și tot. Deci, nu mă cerți pe mine, că eu am făcut …[neinteligibil]… să te ajut.”, zic: ,,Întreabă-l… du-te și întreabă-l pe om, pe …[neinteligibil]…, dacă eu i-am zis: «Fă mie ceva! Fă mie ceva! Ajută-mă cu ceva!»! Nu! Eu am vorbit pentru tine. Voi ați vorbit acasă. Ce vină am eu?”. Eu nici nu știam de imprimantele alea. Nici nu știam de imprimante că s-au …[neinteligibil]… sau de tonere sau de… sau ce zici tu.

ALECU MIHAI: RĂZVAN! Avem 1.500 de imprimante în RAR!

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Nu, că el mi-a zis că e marca care o folosește doar el. Și i-am zis: ,,Frățioare, uite, eu nici nu știu de 70 de lei, de 5 lei… Daʼ nu mă interesează, nu-i treaba mea. Nu-i treaba mea!”. Dar asta am să spun și lui, ce-ți spun și ție. ,,Bă, aveți relația asta, uită-i pe toți, pe mine, pe ministru, de cine vrei tu, țineți-o voi doi! Pentru că tu l-ajuți, el te ajută și e cel mai bine…”.

ALECU MIHAI: Frate, eu nu m-am dus nicăieri! El s-a dus în șapte părți. Păi, ce…!?

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Da. Păi, nu! El …[neinteligibil-vorbesc în același timp]… el crede…

ALECU MIHAI: Ce vrei să mai fac!? De ce?

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Zice că vrei să-l arzi. Mie așa mi-a zis atunci. „Nu, că mă arde, că…”, asta mi-a zis, „…că te-a fraierit și pe tine!” și eu zic: ,,Bă, nu m-a fraierit pe mine …[neinteligibil]… adică …[neinteligibil-vorbesc în același timp]…!”.

ALECU MIHAI: D-asta am și vrut să vorbesc cu tine…

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Da.

ALECU MIHAI: …că ultima oară eu cu tine am vorbit și de atunci, la fel, cum te-a sunat el pe tine să te certe, eu am vrut doar s-o lămuresc.

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Da.

ALECU MIHAI: Zic: „Bă, omuʼ își vede de treabă sau nu? Că cu presing-u’ ăsta mai rău își face. Că-l …[cuvânt obscen]… de nu se vede.”.

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Da.

ALECU MIHAI: N-am niciun interes.

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Da”

(….)

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Nu. El… el a avut, din ce am înțeles, el a avut niște disensiuni puternice cu ăsta, cu GRIGORE, și cu …[neinteligibil-vorbesc în același timp]…

ALECU MIHAI: Eu i-am garantat. Eu i-am…

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Că ăsta, GRIGORE, știu sigur că-l vorbea prost pe la PNL, că-i datorează CĂTĂLIN 800.000 de euro…

ALECU MIHAI: Nu…

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: …și că l-a ars, și că nu știu ce… GRIGORE fiind în gașcă cu niște…

ALECU MIHAI: Astea sunt din trecut.

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Da. Nu… nu știu dacă sunt, dar din cum se…

ALECU MIHAI: Poveștile astea le-am auzit și eu, de-acu’ patru ani, cinci ani, c-un bagabont de la „Doi și-un sfert” care l-a căutat, care n-a… Draci! Intrase în căcat. Ceva…

CUC RĂZVAN-ALEXANDRU: Da, ideea e că ăsta… eu nu-l știu pe GRIGORE ăsta, eu-l știu doar din ce-am auzit și am mai auzit de la terțe persoane de prin oraș, că …[neinteligibil]… cioban. Nu-l cunosc”

Răzvan Cuc și Cătălin Daniel Bușe au fost reținuți de DNA pentru dare de mită, respectiv complicitate la dare de mită. Astăzi, cei doi inculpați sunt prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.