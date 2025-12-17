Prima pagină » Social » Un bărbat de 71 de ani, spulberat de o mașină în timp ce traversa strada, în Capitală

Un bărbat de 71 de ani a murit, miercuri, spulberat de o mașină condusă de un tânăr de 19 ani, pe Bd. Tudor Vladimirescu, dinspre Calea Rahovei către Calea 13 Septembrie, din București.
Un bărbat de 71 de ani, spulberat de o mașină în timp ce traversa strada, în Capitală
Brigada Rutieră a transmis că accidentul a avut loc în jurul orei 12:20, pe Bd. Tudor Vladimirescu.

Din primele informații, un tânăr în vârstă de 19 de ani a condus mașina pe Bd. Tudor Vladimirescu, dinspre Calea Rahovei către Calea 13 Septembrie, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 45, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins și accidentat un pieton, un bărbat în vârstă de 71 de ani, care se angajase în traversarea străzii.

În urma accidentului de circulație, bărbatul a murit, în ciuda eforturilor medicilor de a aplica manevre de resuscitare.

Șoferul a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele indicate fiind „zero”, respectiv negativ.

Au fost aplicate restricții de circulație pe Bd. Tudor Vladimirescu, sensul către Calea 13 Septembrie. Polițiștii Brigăzii Rutiere fac cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

