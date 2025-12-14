Circulație închisă pe Autostrada București – Pitești din cauza unui carambol

Potrivit ​Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, accidentul s-a produs pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 109, pe sensul spre Pitești, în apropierea municipiului Pitești, județul Argeș.

Accidentul rutier s-a produs între patru autovehicule.

Patru persoane au fost rînite și primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Traficul rutier este întrerupt pe sensul de mers spre Pitești, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 06, localitatea Catanele.

Se estimează reluarea normală a circulației după ora 08:00