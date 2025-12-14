Prima pagină » Social » Circulație închisă pe Autostrada București – Pitești din cauza unui carambol

Circulația rutieră este închisă, duminică dimineața, pe Autostrada A1 București - Pitești din cauza unui accident care a avut loc între patru mașini.
Laura Buciu
14 dec. 2025, 07:11, Social

Potrivit ​Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, accidentul s-a produs pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 109, pe sensul spre Pitești, în apropierea municipiului Pitești, județul Argeș.

Accidentul rutier s-a produs între patru autovehicule.

Patru persoane au fost rînite și primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Traficul rutier este întrerupt pe sensul de mers spre Pitești, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 06, localitatea Catanele.

Se estimează reluarea normală a circulației după ora 08:00

 

