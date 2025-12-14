Atac armat la Bondi Beach, Australia: 10 morți, inclusiv unul dintre atacatori

Potrivit Poliției din New South Wales (NSW), cel puțin puțin doi bărbați înarmați au deschis focul la Bondi Beach, duminică seara, în timpul desfășurării unei sărbători evreiești. Zona este intens frecventată, iar operațiunea de securitate este în continuare în desfășurare, scrie ABCNews.

Autoritățile au cerut publicului să evite zona și să respecte toate indicațiile polițiștilor.

Într-un comunicat oficial, poliția a precizat că zece persoane au fost confirmate decedate, printre acestea aflându-se și un bărbat despre care se crede că este unul dintre atacatori.

De asemenea, autoritățile din New South Wales au anunțat că două persoane se află în custodia poliției.

Cel de-al doilea presupus atacator se află în stare critică.

„În acest moment, 11 persoane sunt raportate ca fiind rănite, dintre care două sunt cadre ale poliției”, au transmis autoritățile.

Imagini apărute pe rețelele sociale arată o prezență masivă a forțelor de ordine, ambulanțe și mai multe persoane transportate pe targă.

Persoanele aflate deja în zonă au fost îndemnate să caute adăpost, în timp ce echipele de intervenție au acționat pentru securizarea perimetrului.

Reacția premierului Australiei

Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că scenele de la Bondi Beach sunt „șocante și tulburătoare” și a confirmat că echipele de urgență lucrează pentru a salva vieți.

El a precizat că se află în contact direct cu autoritățile din New South Wales și a îndemnat populația să se bazeze exclusiv pe informațiile oficiale furnizate de poliție.

Șoc național și context

Violența în spații publice aglomerate este extrem de rară în Australia, mai ales în zone intens supravegheate precum Bondi Beach.

După masacrul de la Port Arthur din 1996, Australia a introdus legi stricte privind armele de foc, reducând semnificativ atacurile armate în masă.

Autoritățile au anunțat că vor oferi actualizări pe măsură ce ancheta avansează.