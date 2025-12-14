A cincea zi de proteste pentru o justiție independentă. Peste 7.000 de oameni în marș spre Piața Victoriei: „Lia, Lia, te așteaptă pușcăria”

La ora aceasta, la Universitate sunt aproximativ 1.500 de persoane, în cea de-a cincea zi de manifestații pentru o justiție independentă.

UPDATE:

La această oră, la protest participă aproximativ 7.000 de persoane.

Marșul este organizat de Corupția ucide, Protest pentru o justiție independentă, Rezistență, Asociația MEA, Inițiativa România și Declic.

Susținere pentru magistrații care au denunțat neregulile

Organizatorii au declarat că marșul reprezintă un gest de susținere pentru magistrații care au vorbit public despre neregulile din sistem. Totodată, protestatarii exercită presiune civică pentru reformarea justiției.

Protestatarii poartă pancarte cu mesaje precum „Când Savonea salvează corupții, noi salvăm justiția! Revocare!”, „Justiție fără telefoane”, „Nu mai plimbați dosarul, nu e câine”.

Ei scandează: „Justiție, nu corupție!”, „Lia, Lia, te așteaptă pușcăria”, dar și împotriva PSD, care are Ministerul Justiției.

Cereri de demisii și revocare

Revendicările protestului vizează schimbări majore la nivelul conducerii și funcționării sistemului judiciar. Protestatarii cer revocarea președintei Înaltei Curți de Casație și Justiției, Lia Savonea.

De asemenea, manifestanții solicită demiterea conducerii Direcției Naționale Anticorupție. Ei cer și demiterea ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, în mandatul căruia s-au produs faptele semnalate în documentarul Recorder.

Reforme legislative pentru justiție

Protestatarii cer modificări în structura sistemului judiciar. Aceștia solicită o nouă abordare a competențelor Consiliului Superior al Magistraturii.

Un alt punct important vizează închiderea prin lege a facilităților procedurale care permit întârzierea proceselor penale până la împlinirea termenelor de prescripție. Manifestanții au cerut ca astfel de practici să fie eliminate complet din legislație.

Protestatarii pleacă de la Universitate către Piața Victoriei.