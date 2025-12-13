Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: Rolul meu de președinte este să fiu mediator

Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: Rolul meu de președinte este să fiu mediator

Întrebat despre limitarea pensiei magistraților la 70% din ultimul salariu net și despre acuzațiile conform cărora aceștia ar fi „de vină pentru orice” din cauza pensiilor, Nicușor Dan a adoptat o poziție de mediator, dar a punctat clar aspectele care necesită reformă.
Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: Rolul meu de președinte este să fiu mediator
Sursa: Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
14 dec. 2025, 00:56, Politic

„Dar nu este intenția mea să fac asta. Din nou, e un subiect foarte delicat. Încerci să desparți doi oameni care se bat și iei și de la unul și de la altul. Rolul meu de președinte este să fiu mediator. Și am spus lucruri și într-o direcție, și-n altă direcție”, a spus președintele la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Nicușor Dan a punctat apoi clar principiile care ar trebui să stea la baza sistemului de pensionare, criticând situația actuală.

„Adică am spus cu subiect și predicat. Este anormal ca pensia să fie mai mare decât salariul. Noi trebuie să stimulăm oamenii să rămână în sistem. De asemenea, pe vârsta de pensionare, m-am pronunțat. E anormal ca oameni la 50 de ani să iasă din sistem.”

Pe de altă parte, liderul a pledat pentru înțelegerea efortului depus de magistrați, argumentând că volumul de muncă este extraordinar de mare din cauza tendinței generale de a trimite orice dispută în instanță.

„Ce-am spus pe de altă parte, și am spus-o pentru că am considerat că-i corect. Oamenii ăștia au muncit mai mult decât analogii lor. Pentru că toată lumea trimite la instanță. Un funcționar din primărie ca nu cumva să vină DNA-ul să-l ia, zice de ce să nu. Dacă se ceartă două primării între ele și nu reușesc să se înțeleagă, se dau în judecată. Și toată lumea lumea trimite la instanță. Deci oamenii ăștia, au fost în această perioadă, suprasolicitați. Și nu este în interesul nostru că o să avem nevoie, fiecare dintre noi, de relația cu angajatorul, de relația cu vecinul. O să avem nevoie să mergem la instanță, o să avem nevoie că oamenii ăștia să fie cu mintea limpede când ne judecă chestiunea pe care le-am dat”.

Recomandarea video

EXCLUSIV Nababii din Dubai: Lista românilor cu cele mai multe proprietăți în luxosul oraș din Emiratele Arabe Unite
G4Media
Singurele orașe din România în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Gandul
Ogică s-a dus în crucea nopții peste celebrul 'folclorist': 'Mizerie, mi-ai ÎMBÂRLIGAT femeia.' E cel mai mare SCANDAL din 2025
Cancan
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport
Greșeala făcută de Nicușor Dan după ce a văzut documentarul Recorder, explicată de Ludovic Orban: „Trebuie să intervină președintele”
Libertatea
Electrocasnicul care consumă într-un singur minut cât 300 de becuri deschise simultan. Este cea mai mare pagubă la casa omului, dar majoritatea românilor îl au
CSID
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor