Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: Rolul meu de președinte este să fiu mediator

„Dar nu este intenția mea să fac asta. Din nou, e un subiect foarte delicat. Încerci să desparți doi oameni care se bat și iei și de la unul și de la altul. Rolul meu de președinte este să fiu mediator. Și am spus lucruri și într-o direcție, și-n altă direcție”, a spus președintele la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Nicușor Dan a punctat apoi clar principiile care ar trebui să stea la baza sistemului de pensionare, criticând situația actuală.

„Adică am spus cu subiect și predicat. Este anormal ca pensia să fie mai mare decât salariul. Noi trebuie să stimulăm oamenii să rămână în sistem. De asemenea, pe vârsta de pensionare, m-am pronunțat. E anormal ca oameni la 50 de ani să iasă din sistem.”

Pe de altă parte, liderul a pledat pentru înțelegerea efortului depus de magistrați, argumentând că volumul de muncă este extraordinar de mare din cauza tendinței generale de a trimite orice dispută în instanță.

„Ce-am spus pe de altă parte, și am spus-o pentru că am considerat că-i corect. Oamenii ăștia au muncit mai mult decât analogii lor. Pentru că toată lumea trimite la instanță. Un funcționar din primărie ca nu cumva să vină DNA-ul să-l ia, zice de ce să nu. Dacă se ceartă două primării între ele și nu reușesc să se înțeleagă, se dau în judecată. Și toată lumea lumea trimite la instanță. Deci oamenii ăștia, au fost în această perioadă, suprasolicitați. Și nu este în interesul nostru că o să avem nevoie, fiecare dintre noi, de relația cu angajatorul, de relația cu vecinul. O să avem nevoie să mergem la instanță, o să avem nevoie că oamenii ăștia să fie cu mintea limpede când ne judecă chestiunea pe care le-am dat”.