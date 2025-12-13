Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie

„În primul rând, noi ne concentrăm la relația între servicii și politică, servicii și economie, servicii și justiție. Acolo este dubiul și o să discutăm. Dincolo de asta, SRI-ul are, încep să-l cunosc acum, atribuții pe antiterorism, contra-spionaj, relații externe și este foarte apreciat. Și faptul că România este o țară sigură, asta e o realitate, și în plus, pe care țara asta o are, se datorează, într-o oarecare măsură, SRI-ului. Este o zonă de profesionalism în cadrul SRI-ului”, a spus Nicușor Dan la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Președintele a adăugat că lipsa unui director civil creează o responsabilitate directă asupra sa.

„Acum, dacă ne uităm la zona politică, economie, justiție… e joc de putere al SRI-ului. Politică, da, joc de putere, da. Aici e o certitudine că relația, de ce nu funcționează, asta trebuie să răspundă și partidele la întrebarea oamenilor care își pun membrii în Comisia de Control la SRI-ul, că nu funcționează. Pe de altă parte, și pentru că nu există director civil în toată această perioadă, o responsabilitate pentru orice derapaj pe care serviciul ar avea în zona politică, economică, îmi revine această responsabilitate. Dar ce pot să remarc este că în aceste șase luni nu am văzut mari derapaje. Bineînțeles că toată această relație, care-i interfața, cât de departe, toate aceste lucruri trebuie controlate”.