Nicușor Dan prezintă acum Strategia Națională de Apărare: „nu vrem să apărăm statul, ci cetățeanul care trăiește în acest stat” / Serviciile de informații vor fi implicate în culegerea de date pentru combaterea corupției

UPDATE Nicușor Dan: Există o tensiune socială la adresa magistraților

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă ia în calcul organizarea unui referendum pentru desființarea pensiilor speciale și cum comentează plângerea penală depusă de CSM împotriva Oanei Gheorghiu.

„Un referendum îl folosești când există opinii divergente pe un subiect. Aici toată lumea e de acord că pensia nu trebuie să fie mai mare decât salariul, e vorba doar de armonizare”, a spus Nicușor Dan.

Referitor la acțiunea CSM, șeful statului a admis că nu a fost „cel mai echilibrat gest”, dar a subliniat contextul de presiune la care sunt supuși magistrații.

„Legat de prima întrebare, nu a fost cel mai echilibrat gest al CSM de a face plângere penală unui om care a avut o opinie politică. În sprijinul CSM: este un fenomen. CSM este compus din niște magistrați care reprezintă alți 5-6000 de magistrați. De mult timp, de câteva luni, există o tensiune socială la adresa magistraților: orice e rău în țara asta se întâmplă pentru că au pensii prea mari”, a spus președintele.

UPDATE Nicușor Dan despre pensionarii din Armată, MAI și servicii: Multă lume s-a pensionat de frică

„Există o îngrijorare în rândul cadrelor militare și a oamenilor din Ministerul de Interne și din servicii că ce s-a întâmplat cu pensiile magistraților se va întâmpla și în aceste zone. Da, este o discuție care va începe la un moment dat, însă ceea ce vreau să transmit este că, așa cum pentru magistrați este expres că cei care îndeplinesc condițiile de pensionare în momentul noii legi vor beneficia de aceste condiții de pensionare mai departe, adică în momentul în care se vor pensiona, dacă aleg să rămână în sistem, vor beneficia de condițiile de la momentul acesta și nu de la momentul viitor în care se vor pensiona, există acord politic pe toate palierele”, a declarat Nicușor Dan.

El a afirmat că același lucru se va întâmpla în sistemele de apărare, interne, servicii, adică nu este un motiv ca oamenii să se pensioneze.

„Din păcate, din cauza incertitudinii, vorbesc acum doar de zona de magistrați, din cauza incertitudinii pe ce urma să fie în sistemul de justiție, multă lume s-a pensionat de frică că mai târziu nu va avea aceleași condiții de pensionare. Deci vreau să fac anunțul ăsta foarte clar pentru ca oamenii să aibă o previzibilitate pe ce se va întâmpla cu viitorul lor profesional”, a mai spus președintele.

UPDATE Nicușor Dan anunță că serviciile de informații vor avea rol de culegere de date în cazurile de corupție

Președintele Nicușor Dan a explicat principalele direcții propuse pentru combaterea corupției și întărirea colaborării instituționale.

Unul dintre puncte vizează folosirea serviciilor pentru culegere de date în cazurile de corupție

„În ceea ce privește corupția, am menționat expres trei lucruri: o abordare integrată, în sensul de colaborare între toate instituțiile care au aceste atribuții; implicarea serviciilor de informații în culegerea de date cu privire la acest fenomen și doar atât. Am precizat expres fără implicarea în etapa de cercetare penală și în procesul de justiție; și, în al treilea rând, corectarea mecanismelor care întârzie procesele în materie de corupție, una din principalele probleme, întârzieri de ani în combaterea unor fenomene pe care societatea le vede”.

Șeful statului a adăugat că Strategia Națională de Apărare va fi dezbătută public și pe 24 noiembrie va fi ședință CSAT.

„Documentul va fi în dezbatere publică, în 24 noiembrie va fi ședință CSAT în care va fi avizat, în 26 noiembrie prezint Strategia în plenul Parlamentului. Va fi urmată de un plan de implementare care nu va avea caracter public, dar atribuțiile instituțiilor vor fi prevăzute. Planul va fi aprobat de CSAT și va avea rapoarte de progres pe care le vom discuta în CSAT și în comisiile din Parlament”, a precizat Nicușor Dan.

UPDATE Nicușor Dan: corupția slăbește coeziunea socială

Președintele Nicușor Dan a declarat că printre principalele vulnerabilități identificate se numără disfuncționalitățile administrației publice și corupția, factori care afectează coeziunea socială și capacitatea statului de a răspunde nevoilor cetățenilor.

„Vreau să insist pe câteva chestiuni interne. Suntem la capitolul vulnerabilități. Administrația publică are câteva probleme. Inclusiv la acest nivel național, administrația nu lucrează cu date. Nu vedem dorință de colaborare și din cauza aceasta nu avem o viziune integrată. Nu avem nicio apetență a oamenilor de a inova, de a avea curaj de a propune. Asta face să băltească din care nu știe să iasă”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a adăugat că un alt punct sensibil îl reprezintă corupția, pe care a descris-o drept o vulnerabilitate clar delimitată: „O altă vulnerabilitate clar delimitată este corupția care slăbește coeziunea socială. E greu să vrei să te identifici să aperi un stat corupt. Are consecințe în economie, în prosperitatea oamenilor și în calitățile administrației.”

„La capitolul oportunități, poziția geografică a României ne oferă o oportunitate de a fi un centru de conectivitate pe relația dintre Europa și Asia. Pentru economia din România este o mare oportunitate. Creșterea cererii globale de echipament militar este o oportunitate pentru industria noastră. Nu insist pe partea externă, o să spun că diplomația comercială este foarte importantă. Trebuie să insistăm pentru a reuși să folosim potențialul economiei noastre private”, a declarat Nicușor Dan.

UPDATE Nicușor Dan: Strategia Națională de Apărare urmărește protejarea cetățeanului

Președintele Nicușor Dan a declarat că Strategia Națională de Apărare, pusă în dezbatere publică, urmărește protejarea cetățeanului și adaptează prioritățile de securitate la noul context global.

„Punem astăzi în dezbatere strategia națională de apărare. Un element important este că prezentăm strategia din perspectiva cetățeanul. Nu vrem să apărăm statul, ci vrem să apărăm cetățeanul care trăiește în acest stat”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că documentul pune accent pe încrederea cetățenilor în instituțiile statului și pe necesitatea modernizării administrației publice: „Întrebarea care se pune este câtă încredere are cetățeanul în stat și care este disponibilitatea de a-l apăra. Nu știu dacă răspunsul este cel mai fericit. Acesta este rostul nostru și parte din strategie de a corecta decalajul între un avans al societății pe care l-a făcut pe multe planuri, inclusiv economic, și o rămâne în urmă a administrației publice.”

Președintele a precizat că „conceptul central este de independență solidară” și a explicat că noua strategie se diferențiază de cele anterioare prin faptul că reflectă un context internațional marcat de instabilitate și tensiuni.

UPDATE: A început conferința de presă a președintelui Nicușor Dan

Acesta prezintă Strategia Națională de Apărare a țării.

Știrea inițială: Administrația Prezidențială a anunțat că șeful statului va susține conferința de presă la Palatul Cotroceni, începând cu ora 12:00.

Președintele României ar urma să prezinte azi Strategia Națională de Apărare a țării. MEDIAFAX va transmite în format LIVE TEXT principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan.

Nicușor Dan se va întâlni cu liderii coaliției și reprezentanți ai magistraților

Ulterior, de la ora 16:00, președintele Nicușor Dan se va întâlni din nou cu liderii Coaliției de guvernare, la discuții urmând să participe și reprezentanți ai magistraților, tema principală fiind pensiile de serviciu din sistemul judiciar.

Procurorul Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, a declarat marți seară, la Antena 3, că va participa la întâlnirea cu președintele împreună cu judecătoarea Raluca Costache, șefa CSM, potrivit G4Media.

Întâlnirea de astăzi are loc după ce Nicușor Dan s-a întâlnit și marți cu liderii coaliției, în plină criză a Justiției, cu reforma pensiilor speciale blocată de CCR și cu o plângere penală făcută de CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu.

CCR a respins reforma pensiilor magistraților pe motiv că guvernul nu a așteptat avizul consultativ al CSM timp de 30 de zile.

Premierul Bolojan a susținut că proiectul trebuie adoptat rapid din nou, cu prevederile inițiale, pentru că CCR s-a pronunțat pe formă, și a mai subliniat că trebuie respectat termenul de 30 de zile stabilit de CCR pentru avizul CSM, dar că nu este necesară modificarea prevederilor proiectului.

În schimb, liderul PSD Sorin Grindeanu a susținut negocierea unui nou proiect cu reprezentanții magistraților, care s-au opus oricărei reforme.