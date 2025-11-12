Nicușor Dan vrea o dezbatere despre problemele din sistemul judiciar: „Nu se poate ca în Justiție să nu existe uscături”

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat, într-o conferință de presă, că, după ce tema pensiilor din justiție să fie depășită, va genera o dezbatere reală despre starea sistemului judiciar din România.

„Eu abia aștept să terminăm discuția asta, ca să începem discuția serioasă despre sistemul de justiție. Pentru că, din păcate, această discuție despre pensii acoperă discuția, în opinia mea, mult mai serioasă despre sistemul de justiție”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a ridicat semne de întrebare legate de funcționarea inspecției judiciare și de lipsa anchetelor privind posibile fapte de corupție în rândul magistraților.

„De ce nu mai anchetăm magistrați, de exemplu? Statistic, nu se poate întâmpla ca o întreagă categorie profesională să nu aibă uscăturile ei”, a punctat el.

Președintele a adăugat că dorește o analiză detaliată a mecanismelor de promovare și de control intern din justiție, în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

„Cum funcționează Inspecția Judiciară, dacă nu cumva, pe spețe similare, dă soluții diferite. Cum se fac promovările în sistemul de justiție. Astea sunt niște lucruri foarte, foarte interesante, pe care abia aștept să le discutăm împreună cu CSM-ul”, a spus Dan.

El a precizat că discuțiile vor începe „imediat după ce se încheie chestiunea pensiilor”.