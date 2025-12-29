Prima pagină » Politic » Miruță, reacție după amânarea de la CCR: Vă cam bateți joc

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a reacționat după ce ședința de luni a Curții Constituționale a României a fost din nou amânată: „Vă cam bateți joc”.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
29 dec. 2025, 11:01, Politic

Ministrul Radu Miruță (USR) a reacționat la puțin timp după ce ședința CCR care viza pensiile magistraților, programată luni de la ora 10.00, a fost din nou amânată.

„CCR, vă cam bateți joc și duceți în derizoriu importanța instituției! Nu se poate să fii judecător CCR și să ieși din sală de 2 ori pentru a nu face cvorum, pe o temă cu impact major pentru România. Judecați și asumați-vă, nu vă bateți joc”, a fost mesajul transmis pe Facebook de Radu Miruță.

Ședința Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților a fost din nou amânată, după ce plenul nu a reușit să atingă cvorumul necesar.

