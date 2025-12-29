Ședința CCR pentru pensiile magistraților s-a încheiat din nou cu o amânare. Următoarea ședință va avea loc în 16 ianuarie

UPDATE:

Ședința de deliberări nu a putut fi finalizată nici astăzi, iar plenul nu a reușit să atingă cvorumul necesar, fiind prezenți doar cinci din cei nouă judecători.

Președinta a precizat că întreruperea deliberărilor poate fi legal realizată doar dacă este cerută de un judecător și justificată pentru o mai bună studiere a problemelor dezbătute. De asemenea, a subliniat că studiile de impact nu sunt relevante pentru analiza constituționalității legilor, fiind un criteriu care nu face obiectul controlului Curții în prezent, deși există opinii minoritare care consideră că ar putea fi utile.

Ședința a fost amânată, iar următorul termen pentru continuarea deliberărilor este 16 ianuarie, ora 10:00.

UPDATE: Doar cinci din cei nouă judecători sunt prezenți în sală

Ședința Curții Constituționale nu a început deoarece doar 5 dintre cei 9 judecători sunt prezenți în sală.

Dacă cei 4 judecători care lipsesc nu se vor prezenta, cvorumul nu va fi indeplinit ceea ce înseamnă că se va ajunge la o nouă amânare.

UPDATE: Cei patru judecători care au părăsit ieri ședința au ajuns la sediul instanței

Potrivit unor surse judiciare G4Media, cei patru judecători care au părăsit ieri ședința, lăsând Curtea fără cvorum, s-ar fi prezentat azi la sediul instanței, dar nu e clar la acest moment dacă vor intra în sala de deliberări, astfel încât să existe cvorum.

Știrea inițială:

Actul normativ vizează schimbări majore în ceea ce privește pensiile speciale ale magistraților.

Sesizarea a fost transmisă CCR după ce premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru a doua variantă a proiectului de lege. Judecătorii Înaltei Curți au decis în unanimitate să conteste actul normativ, susținând că noile reglementări afectează independența justiției și conduc, în fapt, la desființarea pensiei de serviciu pentru magistrați. Decizia a fost adoptată cu votul tuturor celor 102 judecători prezenți.

Prima formă a legii privind pensiile magistraților a fost respinsă de Curtea Constituțională pe 20 octombrie, motivarea fiind legată de lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii.

Proiectul de reformă aflat în prezent în analiza CCR prevede modificarea modului de calcul al pensiei, aceasta urmând să reprezinte 55% din media indemnizațiilor brute încasate în ultimii cinci ani de activitate, cu un plafon de maximum 70% din ultima indemnizație netă. Totodată, este propusă creșterea vechimii minime necesare pentru pensionare de la 25 la 35 de ani, precum și majorarea vârstei de pensionare până la 65 de ani.

Aplicarea noilor reguli ar urma să se facă etapizat. Perioada de tranziție este stabilită la 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026, timp în care vârsta de pensionare va crește gradual, cu câte un an. Conform proiectului, în anul 2042, magistrații ar urma să se poată pensiona la vârsta de 65 de ani.

Curtea Constituțională a intrat în dezbaterea legii și în cursul zilei de ieri, însă pronunțarea unei decizii a fost amânată.

La un moment dat, dezbaterile au fost suspendate temporar, iar ulterior ședința nu a mai putut continua din cauza lipsei cvorumului, după ce judecători propuși de PSD ar fi părăsit sala.