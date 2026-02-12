Prima pagină » Justiţie » Acuzații grave. O grefieră susține că a fost agresată de un judecător, la Tribunal au fost chemați polițiștii

Acuzații grave. O grefieră susține că a fost agresată de un judecător, la Tribunal au fost chemați polițiștii

O grefieră de la Tribunalul Vâlcea susține că a fost agresată de un judecător. Incidentul s-a produs într-un birou al instituției. La fața locului au fost chemați polițiștii.
Acuzații grave. O grefieră susține că a fost agresată de un judecător, la Tribunal au fost chemați polițiștii
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Petru Mazilu
12 feb. 2026, 20:57, Social

Potrivit unui comunicat al sindicatului SNGJ Dicasterial, joi, „la sediul Tribunalul Vâlcea, din circumscripția Curtea de Apel Pitești, s-a produs un incident de o gravitate extremă, care vizează direct integritatea fizică și demnitatea profesională a unei grefiere”.

Sindicaliștii spun că femeia a fost chemată în birou de un judecător. În interior se aflau mai mulți judecători.

„Potrivit informațiilor confirmate de colegă, domnul judecător Bogdan Mateescu, fost președinte al Tribunalului Vâlcea și actual candidat pentru funcția de președinte al Curții de Apel Pitești, în prezent fără nicio funcție de conducere, a chemat-o pe colega noastră într-un birou, în prezența altor judecători. Discuția inițiată nu a avut nicio legătură cu activitatea profesională a grefierei, cu atribuțiile de serviciu sau cu conduita acesteia în cadrul instanței. Subiectul invocat a vizat o situație petrecută într-un restaurant din oraș, în afara programului de lucru, în timpul liber al colegei noastre”, scrie în comunicatul SNGJ Dicasterial.

Grefiera ar fi fost agresată fizic

Sindicaliștii susțin că grefiera a fost agresată fizic și verbal.

„În momentul în care colega noastră, cu calm și respect, a precizat că viața sa privată nu privește instanța și nu are legătură cu activitatea profesională, situația a degenerat. Din declarațiile acesteia rezultă că a fost agresată verbal, iar ulterior, în momentul în care a refuzat să accepte un astfel de tratament, a fost împinsă și scoasă forțat din încăpere, fiind bruscată și împinsă pe ușă”, mai scrie în comunicat.

Poliția a fost chemată la fața locului. Au fost luate declarații de la grefieră, de la judecătorul implicat și de la martori.

În urma celor întâmplate a fost formulată solicitare pentru emiterea unui ordin de protecție și a fost deschis un dosar la poliție, „urmând a fi analizate inclusiv eventuale fapte de natură penală”.
Sindicaliștii mai anunță că există înregistrări audio ale incidentului.

„Integritatea fizică a colegei noastre este în mod real pusă în discuție, iar ceea ce s-a întâmplat depășește orice limită admisibilă într-o instituție a statului de drept”, este concluzia SNGJ Dicasterial.

Recomandarea video

Ingineră în Galați, vânzătoare de ziare în Italia / Viața de imigrant a Tatianei Vizureanu
G4Media
10 oameni de știință au coborât în „Fântâna Iadului” din Yemen. Ce s-a întâmplat cu 8 dintre ei
Gandul
Ei sunt cei 10 finaliști Eurovision România 2026. TVR a făcut anunțul în urmă cu puțin timp
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
Libertatea
Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu! A dispărut din lumina reflectoarelor. Face furori la 45 de ani
CSID
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Promotor