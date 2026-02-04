759 de posturi de judecător vacante. CSM a solicitat o derogare pentru angajări

CSM anunță miercuri, într-un comunicat de presă, că, în luna ianuarie 2026, Secţia pentru judecători a solicitat puterii executive asumarea şi adoptarea de măsuri legislative concrete, care să permită organizarea concursului de admitere în magistratură pentru persoane cu 5 ani vechime în funcţii juridice.

„Până în prezent nu au fost adoptate măsuri legislative pentru organizarea concursului de admitere directă în magistratură, iar Consiliul nu a fost înştiinţat de ce o derogare în domeniul justiţiei nu este posibilă, astfel cum s-a procedat în celelalte domenii, precum cel al sănătăţii sau al educaţiei, deşi deficitul de personal este cel puţin comparabil cu cel care a permis derogări”, se arată în comunicat.

Potrivit CSM, numărul posturilor vacante de judecător a crescut la 759 de posturi de la 751 de posturi în luna anterioară, deficitul menţinându-se în jurul procentului de 15%.

Buna funcționare a justiției, grav afectată

Reprezentanții Secției pentru judecători arată că buna funcţionare a justiţiei „continuă să fie grav afectată, în detrimentul protejării şi garantării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”.

De asemenea, în documentul citat se mai spune că, în cursul anului 2025, Secţia pentru judecători a recurs la toate procedurile prevăzute de lege pentru numirea judecătorilor în funcţie, în vederea acoperirii deficitului de personal, astfel:

-au fost numiţi 174 de absolvenţi ai INM – promoţia 2023 – 2025 – în funcţia de judecător stagiar, începând cu data de 01 iunie 2025, respectiv cu 02 octombrie 2025.

-ca urmare a procedurii de numire a procurorilor în funcţia de judecător declanşate în luna mai 2025, 22 de procurori au fost numiţi în funcţia de judecător.

-în perioada octombrie 2024 – aprilie 2025 s-a desfăşurat examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor, fiind numiți în funcţie 162 de judecători.

-în procedura de reîncadrare în funcţia de judecător pentru foştii judecători, declanșată în cursul anului 2025, Secția pentru judecători a numit în funcţie 7 judecători începând cu luna septembrie 2025.

-a fost finalizat concursul de admitere în magistratură, declanşat în anul 2024, fiind ocupate 104 posturi de judecător la judecătorii, începând cu data de 07 mai 2025.

Secţia pentru judecători susține că dispozițiile legale care au blocat organizarea concursurilor de admitere în magistratură nu fac decât să genereze premisele amplificării de la o lună la alta a lipsei cronice de resurse umane la nivelul instanţelor judecătoreşti, iar un alt mecanism pentru ocuparea pe termen scurt a posturilor vacante nu este prevăzut de lege, numărul absolvenţilor Institutului Naţional al Magistraturii şi al judecătorilor care susţin examenul de capacitate fiind insuficient în acest sens.