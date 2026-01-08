Prima pagină » Social » CSM, demersuri pentru eficientizarea activității instanțelor

Consiliul Superior al Magistraturii anunță demersuri pentrub eficientizarea activității instanțelor, în condițiile creșterii volumului de activitate și a insuficienței resurselor umane.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
08 ian. 2026, 16:05, Social

Potrivit unui comunicat dat publicității joi de CSM, Secția pentru judecători și membrii reprezentanți ai societății civile consideră necesară finalizarea demersurilor pentru asigurarea unui volum optim de activitate pentru judecători, printr-o normare realistă a activității acestora și prin degrevarea activității judiciare.

Astfel, până în 23 ianuarie vor fi consultați instanțele de judecată, reprezentanții UNBR și reprezentanții altor profesii juridice cu privire la eventualele dificultăți practice care ar putea fi generate de procesul de normare.

Până în 30 ianuarie va avea loc finalizarea analizei propunerilor de modificare a legislației, apte să conducă la eficientizarea activității, prin degrevarea instanțelor judecătorești, formulate de instanțe și de organismele profesionale ale altor profesii juridice în cadrul grupului de lucru constituit în acest sens la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii.

Propunerile urmează să fie transmise către entitățile cu inițiativă legislativă până în 2 februarie 2026. Conform calendarului anunțat, până în 27 februarie va avea loc definitivarea mecanismului de normare și adaptarea corespunzătoare a legislației secundare relevante, iar până în 2 martie se va asigura implementarea măsurilor de normare în instanțele de judecată.

Decizia a fost luată „având în vedere contextul actual din sistemul judiciar, creșterea exponențială a volumului de activitate și insuficiența cronică a resurselor umane la nivelul instanțelor de judecată, precum și aspectele evidențiate în urma consultării judecătorilor realizate de Consiliul Superior al Magistraturii în luna decembrie 2025”.

