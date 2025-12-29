De ce au părăsit cei patru judecători ședința Curții Constituționale în dosarul pensiilor magistraților

Potrivit unor informații obținute pe surse, patru judecători constituționali au decis să părăsească deliberările „nu pentru a bloca activitatea Curții, ci pentru a refuza validarea unei proceduri pe care o consideră contrară legii și regulamentului de funcționare al CCR”.

Sursele indică faptul că miza reală a acestui gest, în viziunea celor patru judecători, este una instituțională și pe termen lung: „evitarea adoptării unei decizii într-un ritm accelerat, care ar fi putut vulnerabiliza grav autoritatea și credibilitatea Curții Constituționale”.

Termene neobișnuit de scurte și practici fără precedent

Sesizarea privind obiecția de neconstituționalitate a fost înregistrată vineri, 5 decembrie 2025, la ora 14.45. În aceeași zi, președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, s-a desemnat judecător-raportor și a fixat termenul de judecată pentru 10 decembrie, la mai puțin de trei zile lucrătoare — un interval considerat de mai mulți judecători ca fiind atipic în jurisprudența CCR, mai ales pentru o cauză cu impact constituțional major.

La termenul din 10 decembrie, cauza a fost amânată pe motiv că raportul era incomplet. Noul termen a fost stabilit pentru 28 decembrie 2025, într-o zi de duminică, fapt calificat de surse drept lipsit de precedent în procedura de soluționare a obiecțiilor de neconstituționalitate.

Divergență procedurală, nu politică

În ședința de deliberări din 28 decembrie, un judecător a solicitat amânarea pronunțării, cerere susținută de alți trei judecători, în baza art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992. Solicitarea viza atât completarea raportului, cât și obținerea unui punct de vedere public al Guvernului care să clarifice dacă legea în discuție modifică pensia de serviciu sau, în realitate, abrogă acest drept, consacrat anterior printr-o jurisprudență constantă a CCR.

Conform celor patru judecători, refuzul conducerii Curții de a da curs acestei cereri, fără o justificare procedurală explicită, a fost perceput ca o încălcare a regulilor interne. În acest context, cei patru judecători au părăsit sala de ședință, ceea ce a dus la lipsa cvorumului prevăzut de art. 51 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

De ce nu a fost „blocată” Curtea

Sursele subliniază că absența de la ședința din 29 decembrie nu a avut ca scop blocarea activității CCR, ci a reprezentat o formă de protest instituțional față de o procedură considerată nelegală. Fixarea unui nou termen de soluționare „de pe o zi pe alta” este văzută ca o abatere de la practica obișnuită a Curții și ca un risc pentru calitatea deliberării constituționale.

În opinia judecătorilor care au formulat precizările, participarea la o astfel de ședință ar fi echivalat cu acceptarea tacită a unei proceduri neconforme, și nu cu exercitarea responsabilă a mandatului de judecător constituțional.

Precizări asumate individual de cei patru judecători

Judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc au transmis precizări scrise în care subliniază că poziția exprimată le aparține exclusiv și nu reprezintă o comunicare oficială a Curții Constituționale.

Judecătorii indică faptul că mesajul central al acestui demers este unul clar: respectarea regulilor procedurale nu este o formalitate, ci o garanție a corectitudinii deciziilor și a funcționării statului de drept. În cauze cu un impact constituțional major, timpul necesar reflecției și deliberării reale este considerat o condiție esențială, nu un obstacol.