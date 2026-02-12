ÎCCJ organizează a doua rundă de dezbateri cu societatea civilă

Înalta Curte de Casație și Justiție anunță organizarea celei de-a doua runde de dezbateri cu societatea civilă, parte a unui mecanism de comunicare și consultare permanentă demarat spre finalul anului 2025.

„Instanța supremă a demarat un mecanism de comunicare și consultare permanentă cu societatea civilă, contactul direct și schimbul deschis de opinii fiind cea mai solidă bază a identificării principalelor nevoi și disfuncții percepute la nivelul societății. În cadrul dialogului urmărim să identificăm soluțiile normative și organizatorice pentru îmbunătățirea constantă a serviciului public de justiție”, se arată în mesajul transmis de ÎCCJ.

Prima întâlnire a avut loc în data de 9 decembrie 2025, iar în urma acestuia a fost elaborat un Raport de sinteză.

Acesta va sta la baza următoarelor etape ale dialogului constant cu societatea civilă, „având rolul de a ghida acțiunile viitoare în direcția consolidării valorilor democratice și a unui sistem de justiție echitabil, accesibil și independent ca o garanție a statului de drept”, anunță ÎCCJ.

În aceste condiții, ÎCCJ anunță că următoarea întâlnire va avea loc în data de 25 februarie 2026, oferind oportunitatea pentru aprofundarea discuțiilor, dezvoltarea unor soluții concrete pentru provocările cu care se confruntă justițiabilii și justiția.

ÎCCJ mai anunță că rezultatele celei de-a doua runde de dezbateri vor fi anunțate public, iar soluțiile identificate vor fi ulterior analizate în cadrul instituției.