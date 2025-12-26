Prima pagină » Politic » Președintele Nicușor Dan, întâlnire la Paris cu o dublă câștigătoare Roland Garros

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit la Paris cu fosta mare jucătoare de tenis Virginia Ruzici, dublă câștigătoare a turneului Roland Garros. El subliniază rolul personalităților sportive în promovarea imaginii României pe plan internațional.
Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan
Gabriel Pecheanu
26 dec. 2025, 15:13, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că, în cadrul vizitelor externe din ultimele săptămâni, a avut mai multe reîntâlniri speciale cu români care contribuie semnificativ la promovarea imaginii țării în lume.

Printre acestea s-a numărat și o întâlnire la Paris cu fosta mare jucătoare de tenis Virginia Ruzici, alături de reprezentanți ai comunității românești din Franța.

Șeful statului a subliniat că astfel de personalități, prin profesionalism, pasiune și consecvență, au dus mai departe o imagine autentică și respectată a României pe plan internațional.

Virginia Ruzici este considerată una dintre cele mai mari sportive din istoria României. Dublă câștigătoare a turneului Roland Garros, cel mai important turneu de tenis pe zgură din lume.

Reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume și au inspirat generații de sportivi”, scrie pe Facebook Nicușor Dan.

