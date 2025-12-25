Nicușor Dan, mesaj de Crăciun despre familie și valori: Să ne recăpătăm forţa unei naţiuni conştientă de identitatea sa

Președintele Nicușor Dan a transmis joi un mesaj de Crăciun în care a scris despre cât de mare este importanța acestei sărbători și despre legătura cu familia, credința și valorile personale.

Mesajul a fost publicat pe 25 decembrie, pe pagina sa de Facebook.

„Naşterea lui Hristos este pentru noi, creştinii, sărbătoarea speranţei, a luminii şi a adevărului credinţei. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre. Momentele petrecute în familie şi bucuria de a-i avea aproape pe cei dragi sunt cele mai preţioase daruri, pe care, în tumultul vieţii de zi cu zi, riscăm uneori să nu le apreciem atât de mult pe cât ar trebui”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.