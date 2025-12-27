Prima pagină » Social » Mirabela Grădinaru despre Nicușor Dan: „M-a atras foarte mult părul lui creț, el avea un păr mai lung atunci”

Mirabela Grădinaru a povestit, într-un interviu pentru Digi24, cum l-a cunoscut pe Nicușor Dan în tinerețe și ce a atras-o la el, dar și cum a fost primit de familia ei.
Nițu Maria
27 dec. 2025, 21:42, Social

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, Nicușor Dan, a vorbit sâmbătă seara, la Digi24, despre începutul relației lor și despre prima impresie pe care i-a lăsat-o actualul președinte, atunci când s-au cunoscut.

Întrebată ce a atras-o prima dată la Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru a povestit că întâlnirea a avut loc într-un club, într-o perioadă în care încă se fuma în spațiile publice. Prima doamnă a spus că, în ciuda aglomerației, Nicușor Dan se remarca prin calm și naturalețe.

„M-a atras felul lui de a fi, de a privi și de a se raporta la oameni. Era foarte relaxat și avea o privire foarte caldă. Era atent la cei din jur și mi-a acordat și mie o atenție deosebită. Recunosc că m-a atras foarte mult și părul lui creț, el avea un păr mai lung atunci când l-am întâlnit și mi s-a părut fascinant.”, a declarat Mirabela Grădinaru.

Discuția a ajuns și la momentul în care președintele Nicușor Dan i-a cunoscut părinții partenerei sale de viață. Întrebată dacă a fost apreciat din prima de familie, Mirabela Grădinaru a povestit că tatăl ei a avut cea mai clară opinie.

„Nu știu dacă mama, dar tata cu siguranță da. Îmi amintesc că prima dată când l-am dus la Vaslui și mi-a cunoscut părinții, după aceea am rămas puțin cu tata înainte să plecăm. Mi-a spus doar atât, să știi că e un băiat bun. Și a fost suficient”, a relatat Mirabela.

