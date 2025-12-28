Prima pagină » Social » Beat, un bărbat a furat o mașină și a provocat un accident pe drumul dintre Alexandria și București

Beat, un bărbat a furat o mașină și a provocat un accident pe drumul dintre Alexandria și București

Un bărbat de 42 de ani, din Alexandria, județul Teleorman, a furat o mașină și a plecat cu ea spre București. Fiind băut, a lovit în mers două mașini. Individul a fost reținut.
Transalpina a fost închisă din cauza viscolului. Ninge viscolit și în Pasul Prislop
Transalpina a fost închisă din cauza viscolului. Ninge viscolit și în Pasul Prislop
Viscol puternic. Nu se mai urcă de la Novaci la Rânca
Viscol puternic. Nu se mai urcă de la Novaci la Rânca
Ninge ca în povești la Vidraru. Imagini cu peisajul de basm
Ninge ca în povești la Vidraru. Imagini cu peisajul de basm
Nicușor Dan și-a petrecut noaptea de Crăciun în satul bunicilor, Ileni: Foaie verde de trifoi, Președintele-i la noi
Nicușor Dan și-a petrecut noaptea de Crăciun în satul bunicilor, Ileni: Foaie verde de trifoi, Președintele-i la noi
UPDATE 2: Zece mașini în care erau 27 de oameni,implicate într-un accident pe Drumul Expres 12, în județul Olt
UPDATE 2: Zece mașini în care erau 27 de oameni,implicate într-un accident pe Drumul Expres 12, în județul Olt
Laura Buciu
28 dec. 2025, 18:02, Social

Duminică dimineața, în timp ce conducea mașina pe DN 6, dinspre Alexandria către București, în localitatea Bujoreni, bărbatul de 42 de ani, din Alexandria, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a acroșat două autoturisme care se aflau în mers.

După impact, mașina a ieșit în afara drumului, s-a izbit de un stâlp, apoi de un copac, ulterior intrând într-un gard din beton.

În urma accidentului rutier, șoferul primului autoturism și pasagerul au fost răniți, ei fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Cei trei șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru bărbatul de 42 de ani, iar pentru ceilalți doi rezultatele au fost negative.

Totodată, polițiștii au stabilit că autoturismul condus de bărbatul de 42 de ani era sustras de la proprietarul acestuia, în scop de folosință.

În urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reținerii față de bărbatul de 42 de ani.

Cercetările sunt continuate, în cadrul dosarului penal întocmit, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Recomandarea video

Cum au blocat judecătorii numiți de PSD la CCR de două ori decizia pe pensiile magistraților
G4Media
Ion Cristoiu: Emisiunea de chiloțăreală cu Mirabela Grădinaru a confirmat: Nicușor Dan e om nu Președinte
Gandul
Zodia triplu-blestemată de astre în 2026: Bolnavă, săracă și părăsită de partenerul de viață
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Povești din „Țara Aurului”, dezvăluite de CIA. Cum finanțau bogățiile românești spionajul Uniunii Sovietice în țările occidentale
Libertatea
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Ninge sau nu în București de Revelion?
CSID
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Promotor