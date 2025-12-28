Beat, un bărbat a furat o mașină și a provocat un accident pe drumul dintre Alexandria și București

Duminică dimineața, în timp ce conducea mașina pe DN 6, dinspre Alexandria către București, în localitatea Bujoreni, bărbatul de 42 de ani, din Alexandria, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a acroșat două autoturisme care se aflau în mers.

După impact, mașina a ieșit în afara drumului, s-a izbit de un stâlp, apoi de un copac, ulterior intrând într-un gard din beton.

În urma accidentului rutier, șoferul primului autoturism și pasagerul au fost răniți, ei fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Cei trei șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru bărbatul de 42 de ani, iar pentru ceilalți doi rezultatele au fost negative.

Totodată, polițiștii au stabilit că autoturismul condus de bărbatul de 42 de ani era sustras de la proprietarul acestuia, în scop de folosință.

În urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reținerii față de bărbatul de 42 de ani.

Cercetările sunt continuate, în cadrul dosarului penal întocmit, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.