Nicușor Dan și-a petrecut noaptea de Crăciun în satul bunicilor, Ileni: Foaie verde de trifoi, Președintele-i la noi

Președintele României, Nicușor Dan, și-a sărbătorit noaptea de Crăciun în satul Ileni din județul Brașov.
Gabriel Pecheanu
26 dec. 2025, 19:35, Politic

Președintele României și-a petrecut noaptea de Crăciun în satul Ileni, din județul Brașov.

Șeful statului a fost primit la muzeul din sat cu pâine și sare, iar gazdele i-au cântat o colindă.

Președintele României a cântat alături de ei.

„Vizita domnului președinte Nicușor Dan la Muzeul din Ileni ne-a emoționat și ne-a onorat. A fost o întoarcere acasă, ca fiu al satului, un moment care ne-a reamintit că legătura cu locurile natale rămâne vie, indiferent de drumurile vieții. Pentru comunitatea noastră, prezența sa a fost un semn de apropiere, respect și continuitate. Vă mulțumim pentru că ați revenit acasă și pentru că purtați Ileniul cu dumneavoastră”, au transmis membrii comunității, potrivit paginii de Facebook „Satul Ileni”.

Nicușor Dan este născut în Făgăraș, iar copilăria și-a petrecut-o la bunici, în satul Ileni, aflat la 12 kilometri distanță de locul natal.

