Prima pagină » Social » Mirabela Grădinaru, despre viața de familie după ce Nicușor Dan a devenit președinte: „A fost mai greu cu shoppingul în primele 2-3 săptămâni”

Mirabela Grădinaru, despre viața de familie după ce Nicușor Dan a devenit președinte: „A fost mai greu cu shoppingul în primele 2-3 săptămâni”

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a declarat, în cadrul unei emisiuni de la Digi24, că nu s-au produs schimbări în privința obiceiurilor din familie după ce acesta a câștigat alegerile în luna mai.
Mirabela Grădinaru, despre viața de familie după ce Nicușor Dan a devenit președinte: „A fost mai greu cu shoppingul în primele 2-3 săptămâni”
Foto: Mediafax
Departamentul Social
27 dec. 2025, 20:13, Social

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, a afirmat, la Digi24, că nu și-a schimbat nimic din obiceiurile de dinainte de alegerile prezidențiale.

Aceasta a fost întrebată de moderatoarea emisiunii cum reușiți să păstreze normalitatea într-o perioadă cu o vizibilitate maximă, după ce Nicușor Dan a câștigat, în luna mai, alegerile prezidențiale.

„Comportându-ne normal, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic în viețile noastre. Știu că au fost în primele zile, când m-am dus la birou, colegii mei mă întrebau «Mai vii?» Zic: Da. Am primit întrebări și de la grădiniță: Continuă să vină la aceeași grădiniță (despre băiețelul său, n.r.)? Da! Și de la școală (despre fiica sa, n.r.): Da! Aceeași școală, aceeași grădiniță, același loc de muncă, aceiași prieteni, întâlnirile în Parcul Carol din weekend, stând pe iarbă sau pe bancă”, a fost răspunsul Mirabelei Grădinaru în cadrul emisiunii.

Partenera de viață a președintelui a povestit și despre faptul că una dintre provocările apărute în primele săptămâni de după victoria lui Nicușor Dan a fost legată de mersul la cumpărături.

„A fost mai greu cu shoppingul în primele 2-3 săptămâni, dar ulterior am obținut și acest drept de a merge la shopping, pentru ca Aheei (fiica sa și a lui Nicușor Dan – n.r.) îi place foarte mult să se plimbe, nu neapărat să cumpere, dar să meargă și ea la mall, măcar o jumătate de oră să se plimbe printr-un magazin, două”, a mai spus Mirabela Grădinaru.

În cadrul emisiunii de la Digi24, Mirabela Grădinaru a mai vorbit și despre viața la Vaslui, despre părinții săi, dar și despre cum l-a cunoscut pe Nicușor Dan.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Singura zodie binecuvântată de rune în 2026. Mihai Voropchievici: „Este un an greu pentru multe zodii”
Gandul
Este alertă în România! Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat. Ce se va întâmpla în următoarele ore
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
Libertatea
2026 e anul miracolelor. 4 zodii vor renaște ca pasărea Pheonix și își vor trăi visul
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor