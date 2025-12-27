Mirabela Grădinaru, despre viața de familie după ce Nicușor Dan a devenit președinte: „A fost mai greu cu shoppingul în primele 2-3 săptămâni”

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, a afirmat, la Digi24, că nu și-a schimbat nimic din obiceiurile de dinainte de alegerile prezidențiale.

Aceasta a fost întrebată de moderatoarea emisiunii cum reușiți să păstreze normalitatea într-o perioadă cu o vizibilitate maximă, după ce Nicușor Dan a câștigat, în luna mai, alegerile prezidențiale.

„Comportându-ne normal, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic în viețile noastre. Știu că au fost în primele zile, când m-am dus la birou, colegii mei mă întrebau «Mai vii?» Zic: Da. Am primit întrebări și de la grădiniță: Continuă să vină la aceeași grădiniță (despre băiețelul său, n.r.)? Da! Și de la școală (despre fiica sa, n.r.): Da! Aceeași școală, aceeași grădiniță, același loc de muncă, aceiași prieteni, întâlnirile în Parcul Carol din weekend, stând pe iarbă sau pe bancă”, a fost răspunsul Mirabelei Grădinaru în cadrul emisiunii.

Partenera de viață a președintelui a povestit și despre faptul că una dintre provocările apărute în primele săptămâni de după victoria lui Nicușor Dan a fost legată de mersul la cumpărături.

„A fost mai greu cu shoppingul în primele 2-3 săptămâni, dar ulterior am obținut și acest drept de a merge la shopping, pentru ca Aheei (fiica sa și a lui Nicușor Dan – n.r.) îi place foarte mult să se plimbe, nu neapărat să cumpere, dar să meargă și ea la mall, măcar o jumătate de oră să se plimbe printr-un magazin, două”, a mai spus Mirabela Grădinaru.

În cadrul emisiunii de la Digi24, Mirabela Grădinaru a mai vorbit și despre viața la Vaslui, despre părinții săi, dar și despre cum l-a cunoscut pe Nicușor Dan.